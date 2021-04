Indemnizatii lunare mai mici pentru 7 deputati din cauza absentelor nemotivate. De la ce partide sunt

"Supunem Biroului permanent, spre examinare si decizie, situatia privind absentele nemotivate ale unor deputati de la lucrarile parlamentare din lunile ianuarie si februarie 2021, pentru care nu s-a solicitat motivarea. In conformitate cu prevederile art. 28 si 29 din Statutul deputatilor si al senatorilor si ale art. 240 alin. 8 din Regulamentul Camerei Deputatilor, neparticiparea la cel putin o activitate parlamentara desfasurata in cadrul programului de lucru, are drept consecinta retinerea a 1% din indemnizatia lunara bruta a deputatului, cu exceptia absentelor motivate de drept sau la cerere in conditiile legale si regulamentare", arata nota transmisa catre Biroul permanent de secretarul Camerei Deputatilor Daniel Suciu. Parlamentarii carora le va fi retinut din indemnizatie sunt Norbert Apjok (UDMR), Cristian Brian (PLUS), Andrei-Iulian Dranca (USR), Ionel-Bogdan Rodeanu (USR), Cristian Seidler (USR), Eugen Terente (USR) si Daniel-Liviu Toda (PLUS).