Camera Deputatilor dezbate motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii. PSD: "Agricultura Romaniei este atacata de cel mai periculos daunator, Adrian Oros"

Dezbaterile vor incepe la ora 16,00.Miercuri, PSD a depus la Camera Deputatilor motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros , intitulata "Agricultura Romaniei este atacata de cel mai periculos daunator - ministrul Adrian Nechita Oros". In motiune, PSD sustine ca este obligatoriu ca ministrul Oros sa plece urgent din functie, acuzandu-l pe acesta ca, dupa 17 luni de guvernare, nu a invatat nimic si agricultura traverseaza cea mai neagra perioada din cauza "incompetentei si amatorismului" de care acesta a dat dovada."Referitor la agricultura, se poate lesne observa ca suntem intr-o linie de criza accentuata, cauzata pe de o parte de seceta severa, care ne-a lovit in anul agricol 2019/2020, iar de cealalta parte de incapacitatea actualului ministru de a elabora politici publice protective si stimulative pentru sectorul agricol si al industriei alimentare", a transmis PSD in motiune Conform PSD, agricultura a avut in 2020 doua recorduri negative: cea mai pronuntata reducere de productie dintre activitatile economice - minus 16,2% la valoarea adaugata creata si cea mai mare crestere de preturi - plus 10,5% la preturi."Iata ca dupa 17 luni de guvernare, nu ati invatat nimic, domnule Oros! Agricultura romaneasca condusa de dumneavoastra traverseaza cea mai neagra perioada, iar acest lucru nu a fost cauzat numai de pandemie sau seceta, ci mai ales de incompetenta, amatorismul si mitomania de care dati dovada. Cu alte cuvinte, este prea mare palaria Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru capul dumneavoastra, domnule Adrian Oros! Si nu o spunem noi, ci o spun in cor fermierii romani", au mentionat social-democratii in motiune.PSD il acuza pe ministrul Agriculturii ca toate promisiunile facute de la preluarea mandatului s-au dovedit a fi doar minciuni."In 2018, domnilor liberali, ati depus motiune simpla impotriva ministrului Petre Daea legata de gestionarea raspandirii pestei porcine africane, in Romania. I-ati reprosat atunci vrute si nevrute, ca nu e medic veterinar si nu stie ce masuri sa ia, ca nu a facut ce trebuie, ca nu e specialist, ca sacrifica porcii preventiv, ca pune in pericol cresterea porcului in Romania. Una mai falsa decat alta! De ce spunem asta? Pentru ca in noiembrie 2019 l-ati uns ministru pe marele 'specialist' Adrian-Nechita Oros, medic veterinar, prorector la USAMV Cluj-Napoca, (...) salvatorul porcului din Romania. Ce a facut domnul doctor Oros din functia de ministru pentru combaterea pestei porcine africane? Nimic. Zero masuri", au adaugat parlamentarii PSD.Semnatarii motiunii ii transmit ministrului Oros ca munca in agricultura "nu e la patru ace, cu batistuta galbena apretata la piept", ci cu "sudoare, cu nelinisti, cu griji, cu maini crapate, cu lacrimi uscate pe obrajii tristi, dar mai ales cu sufletul legat de glia stramoseasca!"."Dumneavoastra, oare, aveti sufletul legat de glia acestei natii? Sau l-ati vandut pe doi arginti intereselor celor care-si doresc distrugerea agriculturii Romaniei? Raspunsul il stiu toti fermierii, producatorii si agricultorii romani: prin tot ceea ce ati facut demonstrati ca sunteti cel mai mare daunator al agriculturii romanesti! Si pentru asta este obligatoriu sa plecati urgent din functia de ministru", mai afirma parlamentarii PSD. in textul motiunii.