Ministrul Lucian Bode: "Bucurestiul nu va intra in carantina doar pe baza indicelui de 6 infectari la mia de locuitori"

Florin Citu a anuntat sedinta cu prefectii

Prefectul Capitalei: "Este foarte posibil sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului"

"Nu doar indicele conduce la aceasta decizie.Specialistii spun foarte clar: sunt mai multi factori, printre care si acest indice de peste 6 la mie, care pot conduce la o astfel de decizie.Asadar, nu trebuie sa ne grabim, nu trebuie sa dam mesaje care eventual sa induca panica in populatie, trebuie sa fim foarte clari in declaratii, dar daca se va ajunge sa depasim indicele de 6 la mie, cu siguranta, impreuna cu DSU, cu toti factorii implicati, vom lua o decizie, dar nu doar pe baza acestui indice", a declarat Bode la Digi24 Sanctiuni mai dure pentru localurile care incalca restrictiile. Lucian Bode: "Se trece la nivelul urmator si aplicam sigiliul pe locatie".Rata de incidenta COVID a crescut, luni, la 5,67 la mie in Bucuresti, potrivit datelor publicate de Directia de Sanatate Publica.De la 6 cazuri la mia de locuitori, toate scolile trec la cursuri online, iar autoritatile pot lua in calcul impunerea carantinei.Premierul Florin Citu a declarat luni dimineata ca urmeaza sa poarte discutii cu primarii si prefectii , urmand sa ia o decizie in privinta carantinarii, atat in cazul Capitalei, cat si a altor zone cu o incidenta mare. Premierul a vorbit si despre situatia locurilor de la ATI, tot mai multe unitati medicale fiind la capacitate maxima.De asemenea, la ora 14.00, la Ministerul Sanatatii va avea loc sedinta pentru modificarea criteriilor de intrare in carantina, la care vor participa reprezentanti DSU, INSP si experti in sanatate publica.Secretarul de stat Andreea Moldovan a declarat, duminica seara, la Digi24 ca Bucurestiul si judetul Ilfov sunt interconectate si ca de aceea este important sa fie abordate unitar, fiind vorba despre o masa mare de oameni care se deplaseaza, "libertate pe care, incet-incet, nu ne-o vom mai putea permite"."Bucuresti si Ilfov sunt interconectate. Este important sa fie abordate unitar, e o masa mare oameni care se deplaseaza. Incet-incet, aceasta libertate nu ne-o vom mai putea permite. Trebuie pasi suplimentari. Situatia nu e roz. Colegii zic ca e mult e greu, suntem supraincarcati, suntem in situatia din noiembrie. Am pornit spre 1000 de paturi de terapie peste care adaugam. Situatia in tara nu e linistitoare.Este un moment in care trebuie sa avem grija. Masurile trebuie luate cat de repede. Mi-e greu sa zic un termen, maine avem sedinta. Aceste masuri vor fi facute publice", a declarat Andreea Moldovan.Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat duminica, 21 martie, ca este "foarte posibil" sa se ia decizia carantinarii Bucurestiului in cazul in care indicele de infectare cu noul coronavirus trece de 6 cazuri la mia de locuitori, transmite Agerpres."Este foarte important ca populatie sa respecte masurile si cel mai bine este sa o respecte de bunavoie.Avand in vedere faptul ca rata a crescut destul de mult, cu jumatate de punct procentual de ieri pana astazi, maine voi avea o intalnire cu DSP si daca se poate si cu INSP pentru a vedea ce parere au dumnealor si ce masuri suplimentare ar putea sa fie adoptate in cazul in care ajungem in scurt timp la incidenta de 6.Daca ajungem peste 6 la mie, cu siguranta prima data nu se vor mai putea face cursuri conform ordinului comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii. De asemenea, este foarte posibil sa se ia masura carantinarii zonale, adica si Bucurestiul si evident localitatile limitrofe, care sunt deja in carantina, in asa fel incat circulatia sa fie limitata, sa evitam aglomeratiile in special in mijloacele de transport in comun, piete, mall-uri si asa mai departe. Evident ca deplasarea va trebui facuta doar in cazurile in care este nevoie si cu declaratie pe proprie raspundere", a declarat, duminica, dupa sedinta CMBSU, prefectul Alin Stoica.