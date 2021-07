Candidatul sustinut de Ludovic Orban a castigat competitia pentru sefia PNL Bistrita-Nasaud

Turc a fost sustinut de Orban, in vreme ce contracandidatul sau, Sorin Mititean, a fost sustinut de Robert Sighiartau Turc a obtinut 275 de voturi, in timp ce Mititean a obtinut 114 voturi. Ludovic Orban a fost prezent, sambata, la Bistrita si a vorbit despre nevoia de unitate in PNL si despre nevoia de a apara valori fundamenlate ale poporului roman, cum sunt familia, biserica, scoala, satul.