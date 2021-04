Candidatii nominalizati pentru locurile vacante in CNA, audiati luni de comisiile parlamentare de cultura. Care sunt propunerile

"Maine, de la ora 15:00, propunerile pentru cele 4 pozitii vacante din cadrul Consiliului vor fi audiate in Comisiile pentru Cultura reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. Manipularea, conspiratiile, negationistii si lipsa deontologiei jurnalistice ar trebui sa fie tratate diferit si sanctionate, conform legii, incepand de marti", a anuntat pe Facebook Iulian Bulai ( USR PLUS), presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor.El isi exprima increderea ca ca cei 4 noi membri ai Consiliului vor readuce in CNA profesionalismul si corectitudinea de care este nevoie in media romaneasca."Va rog, doar, sa mai aveti rabdare 2 zile. Pentru ca lucrurile se schimba . Decenta, informarea corecta si respectarea legii trebuie sa devina normele dupa care toate redactiile din peisajul audiovizual romanesc - unde CNA este unica autoritate de reglementare - sa isi conduca activitatea", afirma Bulai, care precizeaza ca CNA va deveni functional incepand de marti, cand noii membri ai Consiliului vor fi votati in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.USR PLUS il propune pe Mircea Toma, presedintele ActiveWatch, pentru pozitia de membru CNA.Europa Libera a relatat la inceputul acestei luni ca favoriti pentru a ocupa celelalte posturi sunt Dorina Rusu, care a mai fost membru CNA si al carei mandat s-a incheiat in februaie, sustinuta de presedintele Klaus Iohannis si Ionel Palar si Valentin Jucan , propusi de PNL