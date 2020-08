Candidatii USR PLUS la CGMB au bifat gresit formularele pentru BEM. Trebuie sa completeze un document nou

"E vorba de o bifa pe care colegii nostri nu au pus-o bine pe una dintre declaratii. Trebuie sa bifezi daca candidatura ta este pentru consilier local sau judetean si s-au gandit ca, fiind municipiul Bucuresti, e aidoma unui consiliu local, nu judetean. Dar trebuia sa bifeze judetean. Au luat foile acestea si le redepun maine cu bifa corect pusa. (...) O sa le anexam pe amandoua: si varianta cu bifa bine pusa si varianta cealalta. E doar o chestiune birocratica, de a pune bifa unde trebuie", a precizat el pentru AGERPRES.Nasui a infirmat informatiile potrivit carora USR PLUS ar fi retras dosarele cu candidati pentru CGMB, adaugand ca e vorba de fake news.Reprezentantii USR PLUS au depus, luni, la Biroul Electoral Municipal, dosarele de candidatura pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, lista urmand sa fie deschisa de Vlad Voiculescu , presedintele PLUS Bucuresti.