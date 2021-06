Mircea Geoana, posibil candidat PSD la alegerile prezidentiale din 2024. Anuntul facut de Marcel Ciolacu

"Pariul meu este ca in 2024 PSD sa si castige alegerile prezidentiale, nu numai sa se califice in turul 2", a afirmat Ciolacu. a fost intrebat, la Kanal D , daca PSD il va sustine pe Mircea Geoana la alegerile prezidentiale din 2024 si a raspuns: "In primul rand am hotarat ca nu automat presedintele PSD va fi candidat (...) Va fi o competitie in interior. Fiecare coleg pe care l-ati nominalizat ( Alexandru Rafila , Vasile Dincu, Gabriela Firea - n.r) ar fi un candidat bun, inclusiv domnul Mircea Geoana".Ciolacu a afirmat ca nu a avut personal o discutie pe acest subiect cu Mircea Geoana."Pariul meu ca si presedinte al PSD este ca in 2024 PSD sa si castige alegerile prezidentiale, nu numai sa se califice in turul 2. Este cel mai important obiectiv", a mai afirmat Ciolacu.