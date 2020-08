Braila: Candidatura primarului PNL din Mircea Voda, respinsa de judecatori. PSD s-a plans ca a fost in conflict de interese

Alexandru Mosescu este primar al comunei Mircea Voda din anul 2008 si, la inceputul acestei saptamani, si-a depus candidatura din partea PNL pentru inca un mandat, desi a pierdut un proces cu Agentia Nationala de Integritate, in care era acuzat de conflict de interese.Judecatoria Faurei a admis contestatia formulata de PSD Braila impotriva hotararii Biroului Electoral de Circumscriptie Mircea Voda, care a inregistrat si validat candidaturile lui Alexandru Mosescu la functiile de primar si consilier local.Decizia Judecatoriei Faurei a fost data pe 13 august, cu drept de apel in 24 de ore de la pronuntare la instanta ierarhic superioara, cerere care poate fi depusa la Tribunalul Braila.Alexandru Mosescu sustine ca, desi a pierdut procesul cu ANI, potrivit hotararii judecatoresti definitive in acest caz, nu ii este interzis sa mai candideze la o functie publica."Mergem mai departe! Mai am o cale de atac! Cine munceste greseste, dar cand vezi ca omul a fost de buna credinta, nu-i taia capul. Si cui dai dreptate, apropo de integritate? Cei care ma contesta vehement oare sunt mai integri ca mine? (...) Daca pierd dreptul de a candida, voi propune locuitorilor comunei un om din echipa mea, care stie sa asculte, care este saritor, cu bun-simt si respectuos si care va duce mai departe ceea ce eu am facut, atat cat am putut. Trebuie sa mergem inainte si sa fim mandri de comuna noastra. Impreuna vom merge mai departe, impreuna vom invinge", a scris Alexandru Mosescu pe pagina lui de Facebook Alexandru Mosescu a fost acuzat ca, in 2014, pe vremea cand era primar in functie, a incheiat un contract intre Primaria Mircea Voda si cabinetul medical din comuna, unde sotia sa este asistent medical.Edilul a pierdut definitiv procesul cu ANI in 2019, dupa ce a facut recurs inclusiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie.