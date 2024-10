Topul primariilor din Romania cu cele mai mari datorii

Guvernul intentioneaza sa dea mana libera primariilor sa ridice taxele locale oricat vor. Informatia reiese dintr-un proiect de ordonanta de urgenta care a ajuns public. Totusi, multi primari sustin ca aceasta masura nu ii ajuta pentru ca oamenii sunt saraci si pur si simplu nu au de unde plati mai multe taxe.

Potrivit Ministerului de Finante, citat de Realitatea TV, primaria care detine recordul pentru cea mai mare datorie din Romania, de 39 de milioane de lei, este cea din comuna Nalbant, judetul Tulcea.

Taxele si impozitele, majorate dupa nevoile primarilor. Ce edil spune pas

De fapt, in acest moment, juristii acestei primarii cauta o modalitate juridica pentru a scapa comuna de executare silita pentru o datorie de 9 milioane de euro catre un investitor italian. De cinci ani, patronul firmei Terra Prod Com SRL din Galati tot incearca sa-si recupereze cheltuielile cu cariera de piatra concesionata pe raza comunei Nalbant, cariera din care nu a scos nicio piatra, si nu reuseste. Recent, doua instante din Tulcea au dat unda verde pentru executarea silita a debitorului-primarie pentru o suma uriasa, cat nici tot patrimoniul comunal nu face.

Pe urmatorul loc in topul celor mai indatorate primarii se afla cea din Lupeni, judetul Hunedoara, cu o suma de 37,5 milioane de lei.

Ads

Pentru a plati macar o parte din acesti bani, in mai, municipalitatea din Lupeni a facut toate demersurile pentru accesarea un credit de 8 milioane de lei prin trezorerie.

Pe locul trei in topul datoriilor se afla comuna Voineasa din judetul Valcea cu 34,2 milioane de lei, urmata de Sectorul 5 din Bucuresti care are de dat 18,8 milioane de lei. Pe locul cinci se afla primaria Ploiesti cu 12 milioane de lei. Pe urmatoarele locuri se afla, in ordinea datoriilor, comuna Susani din judetul Valcea (9,8 milioane de lei), comuna Prejmer din judetul Brasov (8,6 milioane de lei), Mangalia (7,7 milioane de lei), Baia de Arama (7,6 milioane de lei) si Campulung Moldovenesc (7,4 milioane de lei).

Ads