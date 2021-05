Cartierul din Sectorul 1 cu masini scumpe in fata portilor si drumuri pentru carute. "Vrem strazi asfaltate, nu noroaie impozitate"

Cu toate ca vilele impozante, plasate in spatele lacului Baneasa, iau ochii trecatorilor, acestia ar face bine sa se uite atent pe unde calca, pentru ca drumurile sunt adaptate mai mult mersului cu caruta, nu cu masinile scumpe parcate in fata portilor rezidentilor.Majoritatea strazilor nu sunt asfaltate, gropile rasar la fiecare pas, iar situatia devine critica cand ploua. Noroiul si baltile determina locuitorii cartierului sa se gandeasca de doua ori inainte de-a parasi proprietatea.Strazile Liliacului, Bujorului si Nuferilor au fost adesea pe buzele candidatilor la Primaria Sectorului 1. Oamenii care locuiesc acolo si-au aratat indignarea, sustinand ca platesc impozite demne de o zona centrala a Capitalei, dar care le ofera conditiile unui trai demn de Evul Mediu.Unii proprietari si-au plasat pancarde cu mesaje in semn de protest fata de lipsa de actiune a autoritatilor locale."Impozite - Zona ZeroAsfaltare - Zero";"Vrem drum asfalt si iluminat public";"Vrem strazi asfaltate, nu noroaie impozitate", sunt cateva dintre mesajele care atarna pe garduri. Clotilde Armand , actualul primar al Sectorului 1, a vorbit adesea despre Damaroaia in timpul campaniei electorale. L-a caracterizat ca fiind "un cartier simpatic" si a declarat ca vrea sa faca un loc de promenada in jurul Lacului Baneasa."Plaja Bucuresti! Nu mai mergem la Mamaia si ne ducem la Damaroaia. Fac o promenada in jurul lacului, refac niste stranduri pentru ca oamenii sa se racoreasca si opresc poluarea", a declarat Clotilde la Digi24 , in timpul unui interviu, in timpul campaniei electorale din 2016."Damaroaia e un cartier simpatic. In afara de blocurile construite recent si care aduc un prejuduciu celor care au case mici. E o problema intreaga ce trebuie rezolvata. Trebuie sa avem respect si pentru ceilalti. Trebuie lasat spatiu pentru un colt vedere. Trebuie locuri de parcare", a spus Clotilde Armand in 2016, intr-un interviu pentru Adevarul Clotilde Armand a facut un videoclip in iunie 2020, in timpul campaniei electorale, pe strada Liliacului. Chiar ea spunea ca locuitorii asteapta de peste 20 de ani sa traiasca in conditii decente."Clotilde Armand a fost pe strada Liliacului din Baneasa, o strada care nu este, inca, in secolul XXI. Sectorul 1 are cele mai multe strazi neasfaltate din Bucuresti, desi aici este cea mai bogata primarie din Romania.Unii locuitori asteapta de peste 20 de ani sa traiasca in conditii decente. Acum, de vorbe si campanii politice sunt satui oamenii.Clotilde va lupta sa nu mai existe nicio strada de pamant in Sectorul 1. Bani exista, faptele lipsesc!", posta atunci USR Bucuresti.Clotilde mai spune in videoclip ca nu exista iluminat public si ca utilitatile nu au fost finalizate nici la 3 ani de la inceperea lucrarilor.Tot ea afirma ca fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache , a semnat in urma cu trei ani, cu locuitorii cartierului, un protocol pentru asfaltarea si modernizarea zonei. Clotilde Armand le-a promis in campania electorala ca "le va reda traiul civilizat la care au dreptul".Potrivit bugetului Primariei Sectorului 1 postat pe site-ul institutiei, modernizarea infrastructurii rutiere pe strazile Liliacului, Nuferilor si Bujorului este prevazuta. Totusi, nu se stie cand s-ar putea astepta locuitorii ca strazile sa fie asfaltate.Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au promis un punct de vedere referitor la acest subiect care ar urma sa fie facut public in curand.