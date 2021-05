Cat a costat mitingul "camasilor albe" PSD. Circul cu peste 200.000 de oameni din 2018, platit cu o suma colosala din bani publici

Lupta in instanta pentru informatii

Potrivit unei investigatii realizate de catre Centrul de Investigatii Media (CIM), suma totala a fost platit din bani publici, catre o firma apropiata Primariei Capitalei in mandatul Gabrielei Firea.Social-democratii ar fi platit, din bani publici, peste 2 milioane de lei doar pentru inchirierea scenei pe care Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu denuntau "abuzurile in justitie" si existenta statului paralel. Conform Centrului de Investigatii Media (CIM) , care citeaza reprezentanti ai industriei de evenimente, pretul este de zece ori mai mare decat cel al pietei.Informatia a fost obtinuta de jurnalistii CIM in procesul intentat partidului dupa ce social-democratii au refuzat sa comunice, in baza Legii 544/2001, costurile pe care le-au suportat pentru organizarea evenimentului. Obligati de instante, reprezentantii partidului au transmis CIM ca au platit "integratorului" evenimentului, SC Holiday Club SRL, o suma totala de peste 2 milioane de lei.Din acesti bani firma a platit, practic, doar scena, sunetul, luminile si ecranele din Piata Victoriei.Radiata in februarie 2020, firma Holiday Club SRL a apartinut Elenei Neagu. Sotul acesteia, Radu Neagu, este asociat in alte doua firme care au primit contracte importante de la institutiile controlate de Primaria Capitalei in timpul mandatului Gabrielei Firea. Una dintre aceste doua firme a primit bani buni si direct de la PSD: aproape 300.000 de euro numai in anii 2017 si 2018, mai relateaza CIM.Curtea de Apel Bucuresti a decis in noiembrie 2019 ca PSD trebuie sa faca publice sursele de finantare si prestatorii de servicii de la mitingul "impotriva abuzurilor" din Piata Victoriei, organizat de formatiunea politica pe 9 iunie 2018. Decizia este definitiva.Din punct de vedere tehnic, instanta a mentinut o decizie similara data de instanta inferioara, Tribunalul Bucuresti, si a respins recursul facut de formatiunea politica."Respinge recursul ca nefondat. Definitiva," este minuta Curtii de Apel Bucuresti.Partidul Social Democrat trebuie sa faca aceste infomatii publice la solicitarea jurnalistului Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului pentru Investigatii Media (CIM). Acesta a solicitat datele in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii publice.