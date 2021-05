Cat au "platit" partidele pentru fiecare vot de la parlamentare. ProRomania, peste 50 de lei pe vot. AUR, doar 1,4 lei

In cazul Pro Romania de exemplu, desi a "platit" cel mai mult pentru un vot, formatiunea condusa de Victor Ponta nu a reusit sa treaga pragul de 5%. Concret, ProRomania a obtinut, in total, 485.499 de voturi pentru Senat si Camera Deputatilor, si a cerut de la AEP suma de 28.018.828,05 lei drept rambursare. Astfel, raportand suma cheltuita de formatiune la numarul de voturi primite, reiese ca Pro Romania a cheltuitpentru viecare vot primit.Ar mai fi de mentionat ca dintre formatiunile care au primit rambursare de la AEP, Pro Romania a fost printre singurele care a a primit sub 99%. Astfel, Pro Romania primit doar 90.6% si a pierdut 2.6 milioane, pentru ca, a incalcat articole referitoare la sursa fondurilor, declararea in 3 zile de la efectuarea unei cheltuieli catre AEP, marcarea materialelor electorale sau destinatia fondurilor.Pentru a obtine rambursarea de la AEP, formatiunile trebuie sa obtina un scor de cel putin 3%Partidul condus de catre George Simion si Claudiu Tarziu, a "platit" cel mai putin pentru fiecare vot in parte. AUR a cheltuit in campanie 1.527.205 lei si a obtinut 1.077.769 de voturi. Astfel, formatiunea a cheltuitpentru fiecare vot in parte. PSD a investit cea mai mare suma dintre toate partidele si a obtinut cel mai mare numar de voturi totale. In campanie, social-democratii au folosit 43.359.958 de lei, si au obtinut 3.438.075 de voturi totale, traducandu-se la un cost per vot deA doua formatiune ca numar de parlamentari este PNL , care, la alegerile de anul trecut a investit 36.149.973 de lei si a primit 2.997.629 de voturi. Astfel, liberalii au dat pentru fiecare vot doar cu 50 de bani mai putin decat PSD, adicaAlianta USR -PLUS a cerut de la AEP pentru campania electorala din 2020 o rambursare de 1.524.0362 de lei, si a obtinut 1.843.829 de voturi, razultand un cost per vot deEconomii a facut si UDMR , care in timpul campaniei a raportat cheltuieli electorale de 3.415.481 de lei, obtinand 687.292 de voturi. Astfel, maghiarii au "scos din buzuar" catepentru fiecare vot primit.La fel ca si Pro Romania, PMP a investit degeaba, acestia fiind la o distanta de doar cateva sute de voturi pentru a intra in Parlament. De asemenea, PMP a avut un cost per vot mai mare decat toate partidele care au trecut pragul de 5%. Astfel, formatiunea a cheltuit in campanie 19.674.029 de lei si a obtinut doar 575.987 de voturi, traducandu-se la un cost per vot de