Cat costa, de fapt, mancarea la cantina in Parlament. Un deputat a incercat sa rastoarne miturile

Filip Havarneanu, deputat ales in decembrie 2020 pe listele USR -PLUS din Iasi, le arata urmaritorilor de pe TikTok imagini din Parlament, dar le vorbeste si despre procesul legislativ . Recent, le-a dezvaluit celor care il urmaresc cat a platit pentru o masa la cantina din Camera Deputatilor."Haideti sa va aratam unde se mananca la Camera Deputatilor. Aici sunt felurile de mancare. Vedeti, cartofi prajiti, 5 lei, sote spanac 10 lei, mamaliguta 2,8 lei. Si sunt destul de putine. Dupa e ca la impinge tava, venim, ne alegem o salata. Aici platim, putem sa luam un suc sau o apa si dupa venim aici sa mancam. Si uitati, de exemplu, am luat aici ceva mexican, cu castraveti, o supa, astea au fost 47 de lei. Deci destul de scumput, nu asa cum spune toata lumea ca e gratis."https://www.tiktok.com/@filiphavarneanu/video/6961065206491532549?lang=en&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6962191275530700293Filip Havarneanu a intrat in Parlament la 27 de ani si este presedintele USR Iasi din 2019. Potrivit CV-ului, inainte a fost consilier parlamentar si Brand Manager la o companie din Iasi.