Catalin Drula, despre decaderea CFR Marfa: "Decizii haotice, numirea in varful conducerii a unor persoane fara competenta si profesionalism"

Potrivit unui comunicat de presa al ministerului de resort, transmis miercuri, discutiile purtate cu reprezentantii Aliantei Federatiilor Tehnice Feroviare si ai Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial Vagoane s-au axat pe identificarea solutiilor pentru rentabilizarea CFR Marfa precum si cu privire la masurile ce vor fi luate in urmatoarea perioada in cadrul planului de restructurare adoptat la nivelul societatii. Deciziile haotice luate in ultimii ani , numirea in varful conducerii societatii a unor persoane fara a tine cont de criteriile de competenta si profesionalism sunt doar cateva dintre cauzele care au afectat dezvoltarea CFR Marfa. Nu este normal ca o societate care in 2003-2004 era "perla" companiilor din subordinea Ministerului sa ajunga in situatia de astazi. Vad ca noua conducere a implementat deja o serie de masuri, iar rezultatele incep sa se vada: avem pentru prima data, dupa mult timp, un buget prognozat pe profit.Sunt pasi in directia pe care ne-o dorim. Este vital pentru societate sa fie inchise "robinetele" prin care se pierdeau banii si sa isi consolideze pozitia pe piata. Din pacate, din cauza deciziilor gresite din anii precedenti, conducerea societatii a fost nevoita sa ia si masuri precum disponibilizarea de personal. Este o masura radicala, dar necesara si vrem ca in parteneriat cu organizatiile sindicale sa derulam acest proces intr-un mod transparent, cu criterii clare si cu respectarea prevederilor referitoare la protectia sociala", a spus Drula.Oficialul a adaugat ca, in urma discutiilor purtate la Bruxelles pe tema CFR Marfa, "am fost bucuros ca oficialii de la Comisia Europeana au inteles situatia reala in care se afla aceasta companie si au apreciat planurile de restructurare si returnare a ajutorului de stat, pe care le-am prezentat".La initiativa ministrului Catalin Drula, miercuri a avut loc o intalnire cu reprezentantii organizatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca de la nivelul CFR Marfa.