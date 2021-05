Critici pentru ministrul Catalin Drula din interiorul coalitiei. Deputat liberal: "Are abordari lipsite de viziune, care denota reminiscente ale reflexelor socialiste"

"Ministrul Transporturilor, Catalin Drula de la USR -PLUS, cauta din nou nod in papura liniei de metrou dintre Bucuresti si Aeroportul Otopeni deoarece, il citez, 'sunt paduri acolo'. Nu mai enumar aici importanta strategica a metroului care sa lege capitala Tarii de cel mai mare aeroport, nici importanta economica pentru PIB-ul Romaniei a nordului judetului Ilfov si a limitei nordice a capitalei si nu mai descriu pentru a mia oara faptul ca DN1 intre Baneasa si Otopeni este blocat zilnic multe ore.Si ce legatura au padurile cu linia de metrou? Oare cumva linia de metrou se face prin copaci? Ori sa intelegem ca in viziunea USR-PLUS totul se reduce la densitate rezidentiala iar singurul lucru care ar putea justifica linia de metrou catre Aeroportul Otopeni, ar fi sa inlocuim padurile de stejari cu padurile de blocuri?", a precizat liberalul pe pagina sa de Facebook Daniel Gheorghe a afirmat ca s-a saturat de acest tip de abordari care denota reminiscente ale reflexelor socialiste, "precum cea exprimata de ministrul Transporturilor, abordari lipsite de viziune in timp si spatiu"."Metroul este o investitie care se impune a fi corelata cu dinamica economica si cu directiile strategice de dezvoltare pe termen lung", a conchis deputatul. Remarcile liberalului vin in contextul in care Catalin Drula a declarat, miercuri, in timpul unei vizite pe santierul Autostrazii de Centura Bucuresti-Sud (A0 SUD) , lot 2, impreuna cu vicepremierul Dan Barna , ca "se pune problema daca aceasta investitie de 700 de milioane de euro [linie de metrou pana la Otopeni - n.r.] este utila in aceasta forma, mai ales ca Bucurestiul are mare nevoie de alte linii de metrou".