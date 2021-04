Catalin Drula, despre seful Metrorex care distruge un chiosc din subteran: "Un cartel se destructureaza cu ranga" VIDEO

"Legea este legea si, unde este lege, nu e tocmeala. Metrorex a inceput eliberarea spatiilor comerciale care ocupau domeniul public ilegal", a declarat, miercuri, Catalin Drula."Acele constructi provizorii sunt ilegale sub multiple aspecte. Cel mai important este ca nu au autorizatii de construire (...) nu au dreptul legal, comercial de a ocupa domeniul public (...) este foarte important ca sunt nenumarate rapoarte ISU care identifica ca problema de siguranta amplasarea acestor spatii comerciale - inguspeaza caile de evacuare, pobleme de flamabilitate", a mai declarat ministrul.Acesta a felicitat toate autoritatile implicare in "restabilirea legalitatii"."Vreau sa felicit toate autoritatile implicte in actiunea de astazi, multulesc Primariei sectorului 2 si primarului Radu Mihaiu ", a afirmat ministrul.Ministrul a precizat ca se va face restabilirea legalitatii, mai multi primari de sector anuntand ca vor face demersurile necesare, avand confirmari de la primarii sectoarelor 1, 4 si 6.De asemenea, Drula s-a referit la interventia drectorului genera al Metrorex, Stefan Paraschiv, care a deschis un chiosc cu ranga: "Un o curajos, care si-a asumat o misiunea grea la Metrorex. Am vazut comentarii despre folosirea de catre directorul general a unei rangi. Da, un carte se destructureaza cu ranga si-l felicit pentru un act de asumare si curaj"."Actiunile de astazi si scandalul facut de oamenii liderului de cartel Radoi sunt o ultima zvacnire a mafiei. A putut toata lumea sa vada ca blocarea ilegala a metroului bucurestean a fost o actiune de tip cartel pentru pastrarea sursei puterii ilicite (... ) Acea epoca s-a terminat", a mai declarat ministrul.Drula a precizat ca orice activitati care s-ar putea derula pe viitor in acele zone se vor face cu respectarea legii, cu avize ISU si cu recomandarea unor arhitecti. Situatia in statia de metrou Stefan cel Mare a devenit tensionata, miercuri, din cauza masurilor luate de autoritati de a desfiinta spatiile comerciale din incinta. Proprietarii magazinelor spun ca acest demers este un abuz.Actiunea de desfiintare a chioscurilor din statia de metrou Stefan cel Mare a inceput inca de miercuri dimineata, iar cel care a afacut anuntul pe pagina de Facebook a fost chiar primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu.Ulterior, pe retelele de socializare au aparut filmutele cu chiscurile daramate. Jurnalistul Vitalie Cojocari a scris pe pagina sa de Facebook ca "directorul Metrorex, Stefan Paraschiv a pus mana pe ranga si a deschis un chiosc ca sa fie evacuata marfa. Actiunea a avut loc in huiduielile celor care au magazine in Metrou"