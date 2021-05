Administratiile publice locale au trimis 84 de cereri pentru construire de crese

"Numarul mare de cereri inregistrate intr-un timp scurt arata ca este o mare lipsa de locuri in crese la nivel national, si este nevoie de programul national de construire de crese, masura care este prezenta si in Programul de Guvernare", a spus Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presa al UDMR Inca de la inceputul mandatului sau de ministru , Cseke Attila a subliniat nevoia de dezvoltare a retelei nationale de crese, o prioritate guvernamentala, in vederea incurajarii cresterii natalitatii, si pentru a veni in ajutorul tinerelor mame cand se intorc pe piata fortei de munca dupa concediul de crestere a copilului. Ministerul de resort a prezentat si planurile celor trei tipuri de crese, pentru cel mult 50, 70, si 110 copii., mai arata sursa citataMinistrul Dezvolatorii a incurajat toate autoritatile publice locale sa cerceteze nevoia construirii unor noi crese, bazate pe rata de natalitate, si sa inainteze cereri in acest sens catre Compania Nationala de Investitii, unitate aflata in subordinea si finantata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei.La conferinta de presa de la Arad a participat si deputatul UDMR de Arad Farago Peter.