Capitala nu are 50% din locuitori vaccinati. Prefectul Alin Stoica: "Va cer scuze pentru eroare"

"In cursul zilei de astazi, am raportat un numar de 1,2 milioane de bucuresteni vaccinati, ceea ce ar fi insemnat un rezultat remarcabil: 50% dintre locuitorii Capitalei vaccinati.Din pacate, acest numar este eronat. Am interpretat gresit - de fapt, acesta reprezinta numarul de doze administrate in cele doua faze. Numarul de bucuresteni vaccinati cu cel putin o doza este de 667.176, iar cel al bucurestenilor imunizati complet este de 585.611.Va cer scuze pentru eroare. Ar fi fost o veste cu adevarat buna daca numaram, astazi, peste 50% dintre bucuresteni vaccinati. Din pacate, mai avem de muncit pana la a obtine acest rezultat.Le multumesc celor care mi-au atras atentia asupra acestei erori.Doar impreuna vom reusi sa trecem cu bine peste aceasta pandemie", a transmis Alin Stoica pe pagina sa de facebook.Comitetul Municipului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) s-a reunit luni, 31 mai, pentru a transpune masurile de relaxare aplicabile de la 1 iunie. Prefectul Alin Stoica a precizat luniu dimineata ca rata de vaccinare in Capitala a trecut de 50% la persoanele vaccinate cu prima doza.