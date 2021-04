Ghid de bune practici privind aplicarea de catre magazine a masurilor de prevenire a raspandirii a coronavirusului, realizat de Prefectura Capitalei

Astfel, printre masuri se numara afisarea la intrarea in magazin, la loc vizibil, a unui insemn in care sa fie mentionat numarul maxim de clienti care pot fi prezenti simultan in acel magazin. Pentru a calcula numarul maxim de clienti va fi facuta o raportare la cota de maximum 7 metri patrati per client, pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligatia asigurarii distantarii de 2 metri intre clienti, pentru magazinele mici si mijlocii.Mai exista si sugestia ca in vederea evitarii aglomerarii sa fie limitat numarul de cosuri sau carucioare disponibile la numarul maxim de clienti care pot fi in acelasi timp in magazin."Partile au ajuns la un acord asupra modului in care poate fi asigurata in mod optim respectarea masurilor de prevenire a formarii aglomerarilor in interiorul magazinelor, masuri prevazute in Hotararea CMBSU nr 19 din 27.03.2021. In urma discutiilor a reiesit necesitatea de a informa clientii, de a asigura flexibilitate comerciantilor in aplicarea masurilor si de a mentinere un dialog constant intre comercianti si autoritati", arata un comunicat de presa al Prefecturii Capitalei.Prin urmare, toate partile care au participat la consultari au stabilit prin consens urmatoarele actiuni ca fiind bune practici la nivelul comerciantilor:"- Afisarea la intrarea in magazin, la loc vizibil, a unui afis in care sa fie mentionat numarul maxim de clienti care pot fi prezenti simultan in acel magazin. Afisul trebuie sa fie cel putin de marime A4 si caracterele sa fie suficient de mari pentru a fi vizibile de la distanta. Este propus urmatorul text: << Pentru a putea respecta regula distantarii fizice, in acest magazin pot fi prezenti simultan .... clienti >>.- Modul de calcul pentru numarul maxim de clienti va fi facut prin raportare la cota de max 7 m.p.- client pentru magazinele mari, de tip mall, supermarket, hypermarket sau prin raportare la obligatia asigurarii distantarii de 2 m intre clienti pentru magazinele mici si mijlocii.- Fiecare magazin va trebui sa dispuna masurile necesare pentru a evita aglomerarea. Masurile dispuse sunt la alegerea fiecarui operator economic, acesta putand sa evalueze concret situatia si sa decida. Printre masurile sugerate sunt: (i) limitarea numarului de cosuri sau carucioare disponibile la numarul maxim de clienti care pot fi simultan in magazin, (ii) asigurarea contorizarii electronice sau (iii) asigurarea contorizarii mecanice sau orice alt mijloc pe care operatorul economic il considera eficient si potrivit situatiei proprii.La atingerea limitei de clienti, operatorul va opri accesul clientilor in magazin, urmand a permite accesul pe masura eliberarii capacitatii", potrivit documentului.Sursa citata precizeaza ca documentul va fi adus la cunostinta tuturor operatorilor economici prin afisare pe site-ul Institutiei Prefectului din Municipiul Bucuresti.La consultari, in vederea elaborarii acestui ghid, au partipat: Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti (IPMB), Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR), Asociatia Nationala a Comerciantilor Mici si Mijlocii din Romania (ANCMMR), Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania (RORETAIL), Asociatia Investitorilor de Real Estate din Romania (AREI) si reprezentanti ai primariilor sectoarelor din Bucuresti.