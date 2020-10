Senatorul PSD, Robert Cazanciuc: Premierul sa-si asume prin demisie numirea la sefia Combaterii Spalarii Banilor a unui falsificator

"Sa nu uitam ca, incepand cu luna ianuarie a acestui an, Oficiul are atributii de monitorizare si blocare in timp real a tranzactiilor financiare asupra carora exista suspiciuni de spalare de bani sau finantare a terorismului. De ce s-a facut o astfel de numire si in ce masura situatia a afectat interesele si parteneriatele strategice ale Romaniei? Numirea in fruntea unei institutii cheie a statului roman a unei persoane perchezitionate astazi pentru fals intelectual reprezinta o problema de securitate nationala", a scris Cazanciuc, pe pagina sa de Facebook Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, au efectuat sambata dimineata o perchezitie domiciliara in municipiul Ramnicu Valcea, la domiciliul declarat al unui functionar public, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune."Persoana in cauza este cercetata pentru inducerea si mentinerea in eroare a mai multor institutii publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si care ulterior au fost desfiintate de catre instantele judecatoresti competente. Facem precizarea ca, in baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt", a informat Politia Romana.Prejudiciul reclamat pana in prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentand indemnizatiile brute incasate de la unii angajatori, urmand a fi completat in functie de intregul material probator ce se va administra in cauza.Mass-media a relatat ca functionarul public de rang inalt este Laurentiu Baranga - presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.