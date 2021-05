Cum arata comunele si orasele in care se vor organiza din nou alegeri locale. Primari condamnati la inchisoare, alesi morti sau propulsati in Parlament

Primari morti de covid

Campanie electorala pentru primarul mort

Edili condamnati la inchisoare

De la primarie la Parlament

Conform deciziei Executivului, candidaturile vor putea fi depuse pana cel mai tarziu la data de 7 iunie, iar campania electorala va incepe pe 12 iunie.Spre deosebire de alegerile locale anterioare, una din principalele cauze pentru care numeroase functii de primar au ramas vacante este ca ocupantii acestora au murit de COVID-19 sau alte afectiuni. Desi avea numai 37 de ani, edilul comunei Opruta (jud. Alba), a murit anul trecut in urma unei infectii de coronavirus. Din aceeasi cauza s-au mai stins primarii comunelor Cuza Voda (jud. Calarasi), Burjuc (jud. Hunedoara),Samizegetusa (jud. Hunedoara), Voiteg (jud. Timis) sau Catane (jud. Dolj). Acesta din urma le transmitea anterior apropiatilor ca nu crede in Covid si ca vrea sa stea acasa, "linistit"."Nu ma simt prea bine, sunt doar racit, nu cred ca am Covid. Voi sta cateva zile acasa, linistit. Asa mi-a recomandat medicul de familie", afirma primarul din Catane, Marius Dinulescu, potrivit presei locale. Tot din cauza COVID-19 a murit si edilul comunei Sadova (jud. Dolj), chiar cu cateva ore inainte de inchiderea urnelor.Un caz aparte a avut loc si in comuna Deveselu (jud. Old), acolo unde desi Ion Aliman murise din cauza COVID-19 cu cateva zile inainte de data alegerilor, acesta tot a ajuns sa castige scrutinul. Pentru ca a decedat in timpul campaniei electorale, el nu a putut fi scos de pe buletinele de vot. Totodata, presa locala a scris ca lui Aliman i s-a facut in continuare campanie electorala in comuna.Alte cazuri in care edilii au murit in timpul mandatului, din cauza unor diverse probleme de sanatate, au fost in comuna Gura Ialomitei (jud. Ialomita), comuna Ganeasa (jud. Ilfov) si comuna Romos (jud. Hunedoara). Acesta din urma se afla la al saptelea mandat, fiind ales prima oara in 1996.Alegeri vor avea loc si in orasul Bocsa (jud. Caras-Severin), acolo unde edilul Emanuel Danila a fost gasit de catre sotia acestuia impuscat in cap. Potrivit autoritatilor, acesta s-ar fi sinucis cu o arma de vanatoare. Cu cateva luni inainte, primarul demisiona din PNL , invocand probleme serioase de sanatate.Printre primarii care au fost fortati sa renunte la mandat se regasesc si cei care au fost condamnati in diverse dosare. De exemplu, fostul primar din Sotrile (jud. Prahova), Bogdan Davidescu ( PSD ), nu a fost validat pentru un nou mandat de catre instanta deoarece a vea o condamnare de un an si sase luni pentru pornografie infantila. Dupa ce nu i-a fost validat mandatul, Davidescu a anuntat de mai multe ori ca are de gand sa candideze din nou pentru primarie.In orasul Bragadiru (jud. Ilfov), primarul Vasile Cimpoeru (PNL) a fost condamnat definitiv la patru ani si patru luni de inchisoare pentru fals material in inscrisuri oficiale si complicitate la fals intelectual.Dupa 25 de ani la fruntea primariei comunei Aninoasa (jud. Arges), Constantin Maricescu (fost PSD dar sustinut la alegeri de social-democrati) a ramas fara mandat dupa ce a fost condamnat de Curtea de Apel Ploiesti la trei ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar de furt calificat. Dosarul a fost deschis in urma cu sapte ani, iar Maricescu este acuzat ca a sustinut un grup de infractoria care furau produse petroliere din conductele de transport.La trei ani de inchisoare cu suspendare a fost condamnat si Stanaia Florea (PSD), fostul primar din Obarsia de Camp (jud. Mehedinti), intr-un dosar in care este acuzat de fapte de coruptie.Alegeri locale vor mai avea loc si in orasul Simleu Silvaniei (jud. Salaj), acolo unde fostul edil, Septimius Turcas (fost PNL, sprijinit de liberali la alegeri), a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu contra intereselor publice.Gheorghe Schipor (PSD), fostul primar al orasului Vicovu de Sus (jud. Suceava) a fost nevoit sa renunte si el la mandat dupa ce a fost condamnat pentru abuz in serviciu la un an de inchisoare.Edilul cu cea mai mare condamnare se regaseste in comuna Zabrani (jud. Arad), acolo unde Marian Toader (independent, fost PNL), a fost condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat ca a obtinut pe nedrept fonduri europene.Ultimul caz de primar condamnat se regaseste in comuna Tamasi (jud. Bacau), acolo unde Veronica Dontu (PSD) a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare. Aceasta a fost acuzata de abuz in serviciu, miza fiind un teren retrocedat, cu o paguba calculata de 1,9 milioane de dolari.O alta categorie de edili care au fost lasati fara mandat se regasesc cei gasiti incompatibili de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI). Aici se regasesc cazurile primarilor din comuna Mereni (jud. Covasna), Terpezita (jud. Dolj), Ion Roata (jud. Ialomita) sau Scundu (jud. Valcea).O serie de primari ale caror comune vor urma sa organizeze alegeri au ales sa-si dea demisia de buna voie, dupa ce au primit de la partid un loc in Parlament. Printre ei se regasesc:Radu Marcel Tuhut (PSD) - fost primar Ciuruleasa (jud. Alba)Aurel Balasoiu (PSD) - fost primar Rociu (jud. Arges)Dumitru Flucus (PNL) - fost primar Sinca Noua (jud. Brasov)Marian Tachianu (PSD) - fost primar Branistea (jud. Dambovita. In 2020, acesta renuntase la mandatul de deputat tocmai pentru a candida la primaria Branistea.