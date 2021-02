Cat de nesimtita este motiunea impotriva lui Vlad Voiculescu. Bilantul care indica PSD drept marele gropar al Sanatatii

Motiunea simpla impotriva lui Vlad Voiculescu

Principalele promisiuni ale programului de guvernare al PSD, din 2017-2020, privind Sanatatea

Constructia a 8 spitale regionale, dotate cu echipamente de ultima generatie

Un spital republican, in Bucuresti, organizat ca centru de urgenta - excelenta si cercetare, pe toate specialitatile. Desemnarea locatiilor si contractarea studiilor de prefezabilitate pentru toate cele 9 spitale se vor face pana la 31 decembrie 2017.

Modernizarea spitalelor judetene - cel putin 15

Modernizarea ambulatoriilor de specialitate, a unitatilor de primiri urgente si a centrelor medicale integrate - cel putin 150 de ambulatorii sic el putin 25 UPU

Dotarea localitatilor cu ambulante - o ambulanta pentru fiecare comuna

Asigurarea dotarii minime a cabinetelor medicilor de familii si includerea acestora in programe de formare profesionala.

Dotarea fiecarui spital judetean cu echipamente de imagistica modern (cel putin un CT si RMN), echipamente pentru analize de laborator, paturi pentru arsi (6-10 paturi).

Reducerea cu minim 35% a pretului medicamentelor inovative care siau pierdut patentulsi au inregistrate medicamente generice

Program national prin care, pentru fiecare boala, fiecare pacient va avea la dispozitie un medicament gratuit pentru afectiunea sa. Deasemenea, pana la 1 august 2017, vom majora pragul pentru medicamente compensate de la 700 la 900 lei aplicat la toate veniturile.

0% impozit pe venit pentru medici.

Macheta spectaculoasa platita de Gabriela Firea pentru spitalului republican din Bucuresti

"Este rezultatul lipsei prioritizarii sanatatii"

"In timpul acesta, lucrurile s-au agravat"

Nicolaescu, despre cum s-a ratat proiectul spitalelor regionale

Partidul Social Democrat (PSD) a depus o motiune simpla impotriva lui Vlad Voiculescu , in care il acuza ca, la doua luni dupa incendiul de la sectia de ATI a Spitalului din Piatra Neamt si dupa cel de la Matei Bals, "nu a facut nimic din ce sustinea ca trebuie facut urgent".Membrii PSD mai sustin, in cadrul motiunii, ca, in loc sa fie luate masuri, Vlad Voiculescu a anuntat ca va prezenta un raport privind stadiul masurilor luate dupa raportul din noiembrie 2020."Aceasta motiune critica lipsa evidenta de performanta a ministrului responsabil cu sanatatea, cu viata romanilor. Aceasta motiune este depusa impotriva ministrului care NU a reusit sa ia deciziile necesare, NU a reusit sa coaguleze experienta profesionistilor - asa cum chiar el sustinea ca ar trebui facut - pentru a prelua controlul asupra pandemiei si pentru a garanta siguranta pacientilor", mai arata textul motiunii.PSD mai sustine ca, in cele 50 de zile de cand Vlad Voiculescu este ministrul Sanatatii, el putea face urmatoarele lucruri:"- Cifrele reale referitoare la romanii infectati zilnic cu SARS CoV-2 si recastigarea controlului asupra pandemiei prin schimbarea strategiei de testare.- Cunoasterea situatiei populatiei din Romania prin reluarea studiilor de sero-prevalenta, intrerupte in septembrie 2020.- Gestionarea aglomeratiei si a riscurilor pentru pacientii din sectiile ATI si sectiile care trateaza pacientii COVID19, adoptarea de masuri pentru reducerea mortalitatii importante cauzate de COVID19.- Protejarea personalului medical epuizat, implicat direct in tratarea pacientilor COVID19 si mobilizarea profesionistilor din sanatatea publica".Vlad Voiculescu mai este acuzat ca nu a dezvoltat centre de recoltare pentru accesul cetatenilor la testarea PCR sau cu teste rapide, ca nu a inclus medicii de families au alte structuri sanitare pentru realizarea testelor rapide si ca nu a stabilit procedura de testare a elevilor si profesorilor.PSD il acuza pe ministru si ca "a subminat constant strategia nationala de vaccinare deja aprobata", dar si ca au existat "pozitii contradictorii referitoare la deschiderea scolilor si a unor activitati economice"."Este deja mult prea mult! Acest ministru a devenit un adevarat pericol pentru sanatatea romanilor! Si, de aceea, pentru toate motivele expuse astazi, trebuie sa votam ca acest ministru sa plece!", se arata la finalul motiunii.O modernizare reala a Sanatatii nu a avut loc sub nicio forma in timpul guvernarii de 4 ani a PSD. Mai mult, Romania ar fi avut ocazia sa acceseze sute de milioane de euro din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene in perioada cat PSD s-a aflat la guvernare. Din acest punct de vedere, ratarea completa a tuturor obiectivelor pe Sanatate in intervalul 2017-2020 este cu atat mai grava pentru Romania, desi de dezastrul din sistemul medical se fac vinovate toate guvernarile post 1989.Spitalele regionale au ramas doar pe hartie, cu zeci de studii ratate, modificate si nefructificate, soldate cu milioane de euro aruncati fara folos pentru contribuabilii romani, in contracte dubioase. Presupusul spital republican din Bucuresti a ramas o macheta pe care Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, a aratat-o, alaturi de promisiunea ca se va concretiza si ca va costa 4,7 miliarde de lei.In privinta modernizarii spitalelor judetene sau a unitatilor de primiri urgente, au existat proiecte minore, izolate, fara foloase semnificative pentru beneficiarii actului medical.Referitor la promisiunea ambulantelor pentru fiecare comuna, presa a relatat nenumarate cazuri in care oamenii au fost nevoiti sa astepte ore in sir ca sa primeasca ajutor tocmai pentru ca paramedicii veneau de la mare distanta.Medicii inca platesc impozite, care n-au coborat la zero.Cu alte cuvinte, desi programul de guvernare al PSD includea mari reforme, niciuna n-a fost materializata.Ziare.com a luat legatura cu Razvan Chereches, expert in politici de sanatate publica, cu Carmen Uscatu, co-fondatoarea ONG -ului "Daruieste Viata", prin care a construit un spital din donatii, dar si cu Eugen Nicolaescu , care a fost ministru al Sanatatii in guvernele Tariceanu si Ponta si care s-a ocupat de demararea proiectului privind spitalele regionale.Razvan Chereches spune ca, nu numai ca nu s-a facut nimic in sanatate in ultima guvernare a PSD, ci si ca nu s-a facut nimic in ultimii 30 de ani, considerand responsabile toate guvernele care nu au prioritizat sanatatea."In sanatate nu s-a facut nimic major in ultimii 30 de ani, toate guvernarile de pana acum sunt responsabile. Spitalele nu au fost modernizate, alocarea bugetara pentru sanatate a fost extrem de mica, noi avem cel mai mic procent din produsul intern brut alocat sanatatii din Uniunea Europeana. Cladirile nu au fost modernizate deci, din punctul asta de vedere, ce se intampla acum in sanatate este rezultatul lipsei prioritizarii sanatatii in toate guvernele de pana acum.Spitalele regionale reprezinta un proiect care de multi ani trebuia sa porneasca. Institutul National de Sanatate Publica trebuia modernizat, vedeti ca nu produce rapoarte, analize, in toate tarile Uniunii Europene, institutul e in prima linie, la noi e ca o fantoma, e complet absent, nu exista. Directiile de sanatate publica nu au personal, aparatura, persoane claificate pe zona de IT, nu au digitalizare, spitalele nu au circuite, nu au personal calificat pe management sanitar, la noi se aloca politic functiile de management din sanatate", spune Razvan Chereches.Carmen Uscatu spune acelasi lucru, ca "ce s-a intamplat e ca nu s-a intamplat nimic". Ea sustine ca tabloul complet al situatiei poate sa fie dat de tragediile de la Piatra Neamt si de la Matei Bals, care nu arata decat ca spitalele publice reprezinta un pericol."Acele spitale regionale promise, ele exista doar pe hartie, deci nu s-a intamplat absolut nimic. Din contra, in timpul acesta, lucrurile s-au agravat. Am ramas cu aceleasi spitale care s-au mai invechit 4 ani.Da, in ceea ce priveste modernizarea spitalelor judetene, cred ca tabloul cel mai elocvent este dat de cele doua tragedii care s-au intamplat la Piatra Neamt si la Matei Bals.Spitalele publice sunt la risc de a izbucni un incendiu in orice moment din cauza infrastructurii vechi, din cauza ca, desi poate s-au mai cumparat echipamente si s-au mai facut modernizari pe ici, pe colo, lucrurile acestea au fost facute fara o strategie si fara a lua in calcul exact aceasta infrastrucutra veche. Practic a fost vopsit gardul. Spitalul Judetean din Piatra Neamt de exemplu este un dezastru. Daca mergi sa il vezi, de fapt vezi Romania", spune Carmen Uscatu.Ea vorbeste si despre impactul bugetar pe care il au anumite masuri luate in domeniul sanatatii si aminteste maririle salariale ale medicilor, care "au fost facute la gramada"."Nu, evident ca nu s-a intamplat (n.r.- 0% impozit pe venit pentru medici) si e un fel de masura populista. Cand iei o astfel de decizie, te gandesti care este impactul bugetar si cum il va afecta asta pe medic. Ceea ce s-a intamplat cu maririle salariale ale medicilor e un alt dezastru.Aceasta marire s-a facut la gramada, un medic care opereaza, face 300 de interventii pe an, este platit la fel ca un medic care face zero interventii pe an, desi e si el tot chirurg, dar nu are pacienti. Implementarea strategiei de crestere a salariilor fara sa te uiti la rezultate este un dezastru", concluzioneaza Carmen Uscatu.Fostul ministru al Sanatatii Eugen Nicolaescu, in timpul guvernarii PSD, a tinut sa reaminteasca parcursul proiectelor spitalelor regionale. Fostul demnitar recunoaste ca "s-au dat bani pe studii de fezabilitate, care s-au transformat in hotarari de guvern , s-au urcat in Monitorul Oficial si nimeni nu le-a aplicat"."O data cu aparitia legii sanatatii, in 2006, a aparut ideea spitalelor regionale. La nivelul guvernului, printr-un memorandum, s-au aprobat 8 spitale regionale. Ulterior, s-a luat decizia ca ele sa fie construite in subordinea Ministerului Sanatatii.A inceput etapa de identificare a terenurilor necesare pentru constructive. S-a discutat cu fiecare consiliu judetean si local, etapa care a durat aproape 6 luni. Totul s-a terminat cu o negociere cu consiliile locale, ca sa predea acele terenuri Ministerului Sanatatii.A urmat o licitatie internationala, care a durat 6-8 luni, pentru alegerea consultantului care sa faca studiile de fezabilitate. A fost castigator un consortiu austriac, cu mai multe firme. Studiile de fezabilitate s-au terminat in trimestrul doi din 2008, au fost aprobate prin hotarari de guvern si publicate in Monitorul Oficial.In vara anului 2008, s-au declansat licitatiile pentru construirea spitalelor. Din ce imi aduc aminte, in luna noiembrie-decembrie fusesera deja adjudicate trei licitatii, cred ca spitalele din Cluj, Iasi si Targu Mures sau Constanta. Cand am predate mandatul erau in negociere trei contracte.In guvernul PDL -PSD din 2009, ministrul sanatatii de la vremea respectiva, Ion Bazac, a anulat toate negocierile, toate licitatiile, a spus ca nu are nevoie de spitale regionale.Proiectul a murit pana in 2013, cand m-am intors la Ministerul Sanatatii si le-am spus celor din coalitia de guvernare USL ca poate sa fie reluat. Am rediscutat cu firma consultanta austriaca care a fost de acord sa actualizeze studiile gratis.Problema a fost finantarea. La vremea respectiva, Uniunea Europeana nu dadea bani pentru sanatate. Am blocat refacerea studiilor pana am putut avea o garantie ca vom avea bani. Bugetul tarii nu putea sa faca fata la o asemenea constructie. Timp de 7-8 luni, ori eu, ori Raed Arafat , am facut naveta la Bruxelles, sa ii convingem sa introduca in finantarea europeana si spitalele.La sfarsitul anului 2013, Uniunea Europeana a anuntat ca din anul urmator va introduce fonduri europene in buget, pentru sanatate. Din cate stiu, din 2014 au figurat aproximativ 150 de milioane de euro, care cred ca figureaza pana in zilele noastre", povesteste Eugen Nicolaescu.