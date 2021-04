Ministrul Bode, la peste patru luni de mandat la Interne. Bilantul unui naufragiu politic

11 rateuri ale ministrului de Interne Lucian Bode. Ce a promis si nu a reusit sa faca

Ministerul cu cea mai mare schema de posturi de demnitari din istorie

Cosmin Andreica: "A venit "pe un cal alb" si ne-a spus ce rau a facut ceilalti ministri"

Peste 80% din sefii structurilor politiei, imputerniciti

Situatia inspectorului sef al politiei romane

Politistii au ajuns sa o "regrete" pe Carmen Dan

Cine este Lucian Bode

Este acelasi ministru care pe vremea cand era sef al Transporturilor inaugura cate un crampei de autostrada , iar de numele sau se leaga un scandal notoriu privind un accident rutier produs in judetul Arges.Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, ne-a transmis 11 promisiuni ale ministrului Bode facute la inceput de mandat si care acum sunt inca in aer.1. Nu a renuntat la bugetul pentru salariile de lucrari de exceptie si misiuni speciale, de care beneficiaza intr-o proportie covarsitoare doar apropiatii si pilele din sistem, in detrimentul inghetarii salariilor.2. A numit in functia de director de cabinet pe cms. sef Marius Mihaila, coleg de clasa din liceu si consatean de-al sau, care a fost imputernicit ilegal in functia de inspector sef al IPJ Salaj declarand in fals ca nu se afla in curs de cercetare prealabila si care are un istoric foarte controversat, cu zeci de plangeri pentru incalcarea drepturilor subordonatilor dar si dosare penale pentru ca a accesat ilegal informatii clasificate.3. Cu toate ca a fost prima asumare pe care a facut-o in calitate de ministru, la patru luni de la preluarea mandatului nu a aprobat organizarea concursurilor pentru functii de conducere.4. A continuat politica nesanatoasa de a imputernici apropiati de-ai mediului politic pe functiile de conducere, la fel cum s-a procedat de la mandatul lui Carmen Dan si Marcel Vela 5. Nici la patru luni de la mandat nu si-a asumat obiective pe termen scurt, mediu si lung pentru modernizarea MAI.6. Chiar daca a declarat in toate aparitiile media ca va depolitiza sistemul, prima masura pe care a luat-o a fost de reorganizare a MAI strict pentru infiintarea de noi posturi de secretar de stat, subsecretar de stat si functii de consilieri la cabinetele acestor demnitari pentru a face loc clientelei politice a partidelor din coalitie.7. Si-a asumat propunerea de numire in functia de secretar de stat a Irinei Alexe, pensionara de lux la 42 de ani, cu pensie de 13.000 lei, respectiv in functia de subsecretar de stat a doamnei Claudia Benchescu , sotia unui deputat PNL , fara nicio experienta in domeniu, conform site-ului Sindicatului Europol 8. Nu a intervenit pentru clarificarea luptelor de gherila de la nivelul IGPR si Politiei Capitalei care se desfasoara pentru ocuparea functiilor de conducere.9. Nu a numit un inspector general al Politiei Romane, functie care este de demnitate publica si care se ocupa prin numire de catre ministrul de interne.10. Nu a promovat HG-ul cu privire la noua uniforma a politistilor, act normativ pentru care s-a finalizat procedura de transparenta decizionala si dialog social inca din septembrie 2020, insa intre timp s-au derulat proceduri de achizitie a modelului vechi de uniforma in cuantum de peste 6 milioane de lei.11. Nu a acceptat dialogul social cu organizatiile sindicale pe problema memorandumului privind salarizarea, promovand, unilateral, propuneri care nu sunt cunoscute personalului MAI asupra carora se vor rasfrange.Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol spune ca desi a promis ca va face concursuri pentru posturile de conducere din politie, le-a suspendat si pe cele care erau in derulare."Ministrul Bode a venit "pe un cal alb" si ne-a spus ce rau au facut ceilalti ministri, de la Carmen Dan incoace, care nu au organizat concursuri pentru functii de conducere si care au imputernici oameni politici apropiati ai unora sau altora si ca el nu va face acest lucru, in momentul de fata are peste patru luni de cand este ministru si nu a organizat inca niciun concurs pentru vreo functie de conducere.Mai mult decat atat, cand a venit dumnealui erau in derulare concursuri insa le-a suspendat.Domnului Vela cam de aici i se trage. Aici a fost "cireasa de pe tort". La nivelul partidului aceasta a fost discutia ca nu a depolitizat sistemul si nu a lasat sa se organizeze concursuri in asa fel incat cei care le promoveaza sa detina si competenta necesara si stabilitate pe functie.Acum nu-si mai asuma nimeni nimic. Este imputernicit, incearca sa treaca nevazut, neauzit, sa nu atraga atentia, in asa fel incat sa nu gafeze.La trei zile dupa discutiile respective, ministrul Vela a incercat asa, printr-un artificiu sa dea drumul primelor corncursuri pentru ocuparea posturilor de conducere la nivelul IGPR-ului si a Politiei Capitalei dar dupa ce a vrnit domnul Bode, la aproximativ trei saptamani, acestea au fost suspendate", a spus Cosmin Andreica pentru Ziare.com.Liderul sindical mai spune ca "am ajuns intr-o alta zona "gri" a legalitatii, pentru ca exercitarea temporara a functiei este pe o anumita perioada de timp. Nu poti sa ocupi o functie de mai mult de doua ori la interval de sase luni. Aceasta este perioada maxima pe care o poti ocupa"."Dupa aceste perioade, iar aici vorbim despre aproximativ 50% din imputernicitii care au trecut de cele doua perioade de cate sase luni de imputernicire, sunt desemnati la conducerea inspectoratului. Insa institutia desemnarii nu este prevazuta nicaieri. Aceasta desemnare este o imputernicire ilegala.Adica face exact acelasi lucru, dar pentru ca nu mai poate fi imputernicit, deoarece imputernicirea este cu caracter temporar pana la organizarea concursului. Nimeni nu s-a gandit vreodata ca intentia institutiei va fi sa nu organizeze concursuri.Este vital sa ai stabilitate pe functie, sa ai oameni care sa-si asume responsabilitatea pozitiei pe care o ocupa. Asa sunt aproximativ 80% din inspectorii sefi din Romania. Iar 90% din adjunctii inspecorii sefi sunt desemnati acum", a mai spus Cosmin Andreica.Liderul Sindicatului Europol spune ca in cazul inspectorului sef al Politiei Romane, Eduard Miritescu, situatia este si mai ciudata."Este inspector sef la IPJ Prahova, acolo este functia de baza, a fost imputernicit inspector general adjunct al Politiei Romane, iar de pe aceasta functie a fost desemnatla conducerea IGPR.Dintr-o pozitie temporara a sarit pe o alta pozitie de exercitare temporara care oricum nu este prevazuta de lege ", a mai spus Andreica.Situatia de acum din politie i-a bulversat pe multi politisti. Si nu sunt putini care spun ca au ajuns sa o regrete pe Carmen Dan, fost ministru de Interne, de numele careia se leaga scandalul legat de 10 August."Eu si Carmen Dan am avut conflicte, a vrut sa ma dea afara din politie, mi-a facut plangere la ANI, am fost in comisia de disciplina, insa, nu credeam vreodata sa spun ca pe vremea ei lucrurile mergeau mai bine. Nu stiu daca ea avea vreo influenta, insa sistemul mergea mai bine pe vremea lui Carmen Dan decat acum", a mai spus Cosmin Andreica.Politicianul Lucian Nicolae Bode s-a nascut la 27 octombrie 1974, in Valcau de Jos, judetul Salaj.Este absolvent al Facultatii Electrotehnica si Informatica, specializarea inginer electromecanic, la Universitatea din Oradea.Bode, absolvent al Colegiul National de Aparare, a ocupat portofoliul Transporturilor in Guvernul Orban.A mai facut cursuri de relatii internationale, securitate si buna guvernare si are chiar si un master in Managementul Securitatii in Societatea Contemporana.Din 2001 pana in 2008 a fost inginer, purtator de cuvant si sef serviciu in cadrul S.C. Electrica S.A., Sucursala de distributie a energiei electrice Zalau. Din 2003 pana in 2008 a fost presedinte al sindicatului Electrica Zalau.