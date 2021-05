Ce au discutat la telefon Ciolacu si Citu. Liderul PSD a spus tot

Liderul PSD a reafirmat decizia partidului pe care il conduce de a intra in greva parlamentara in situatia in care guvernul nu va prezenta in Parlament varianta cu care va merge la Bruxelles.Ciolacu a reluat duminica seara, la Antena3, afirmatia potrivit careia Florin Citu l-a contactat telefonic pentru a discuta pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), liderul social-democrat sustinand ca acest gest este consecinta solicitarilor adresate in acest sens premierului de catre comisarii europeni.Marcel Ciolacu a povestit, duminica seara, intr-o emisiune televizata, ca a fost contactat de catre premierul Florin Citu pentru a discuta pe tema PNRR. Conform acestuia, discutia a durat "maxim un minut"."A fost o discutie foarte scurta. (...) Ca urmeaza sa fiu contactat si sa avem o discutie in cursul acestei saptamani. Presupun ca acest telefon a fost in urma discutiilor avute de domnul Citu la Bruxelles. (...) Nu am intrat in detalii, a ramas ca vom sta de vorba. Apelul a fost in urma cerintelor comisarilor europeni si a presedintei Comisiei (Comisiei Europene - n.r.). a ramas ca ne vom vedea sa stam de vorba vizavi de Planul National de Redresare si rezilienta", a afirmat Ciolacu la Antena 3.""A ramas ca ne vom vedea sa stam de vorba vizavi de PNRR. A ramas ca maine stam de vorba si stabilim data intalnirii si locatia unde ne vom intalni", a adaugat liderul PSD.Presedintele PSD a mentionat ca spera ca luni sa "stabileasca principiile si mecanismele" PNRR, dupa care va trimite "specialistii" sa discute cu cei care lucreaza la PNRR.Marcel Ciolacu a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca nu a mai avut pana in prezent o discutie ca premierul, in calitate de lider al principalului partid de opozitie "Eu ma intreb, AUR -ul de ce nu este invitat la aceasta discutie: In toate statele exista discutii cu toate formatiunile", a mai afirmat Ciolacu.In acest context, el a reafirmat decizia PSD de a intra in greva parlamentara daca PNRR nu va fi prezentat Legislativului."Este exclus sa nu vina cu el in Parlament. Eu am anuntat foarte clar: Daca se merge cu PNRR direct la Bruxelles, fara sa fie prezentat, sa avem o discutie serioasa pe principii si pe mecanismele de acces la aceste fonduri, Partidul Social Democrat va intra in greva parlamentara", a mai declarat Marcel Ciolacu.Acesta a precizat ca una dintre cerintele PSD este aceea ca autostrada Moldovei sa fie finantata prin acest plan.