ANALIZA: Ce au in comun alegerile prezidentiale din SUA si Romania. Cum apar conspiratiile "tenebroase" si refuzul de a accepta infrangerea electorala

"Deja vuObservatorilor si jurnalistilor americani si occidentali (dar si publicului in mare parte) nu le vine sa-si creada ochilor zilele astea, cand vad comportamentul lui Donald Trump care a pierdut alegerile si, deci, posibilitatea unui al doilea mandat. Noua -- ne vine sa credem, ba chiar avem sentimentul inconfortabil unui deja vu. Inconfortabil, fiindca nici noi nu asteptam sa regasim familiarul de la noi tocmai in America.Nu-i decat ceva mai mult de o luna de cand imens de volubila Gabriela Firea practic refuza sa accepte infrangerea electorala din partea lui Nicusor Dan , desi aceasta era categorica. Ce facea apoi? Pe de o parte invoca tot felul de conspiratii tenebroase, pe de alta isi punea acolitii sa conteste in justitie in modul cel mai prostesc si fara dovezi alegerea noului primar. Rezultatul? A durat o luna pana ce Nicusor Dan a putut deveni primar. Dar d-na Firea a fost si premiata de PSD deopotriva pentru infrangere, cat si pentru tergiversarea de a o accepta practic cu un loc intai pe lista pentru Senat . Un mod, nici macar prea subtil de a spune ca Gabriela Firea n-a pierdut cu, ci i s-a facut o nedreptate!Ai zice ca Trump, care sustine cala alegeri si refuza duminica sa-si recunoasca infrangerea, a luat-o drept model pe fosta primarita a Bucurestiului! Ce tristete!Si cate n-am mai vazut la noi in Est! Mircea Geoana - cat o fi el azi de secretar adjunct NATO - nici azi e convins ca a pierdut pe bune alegerile din 2009, despre care crede in continuare ca i le-a furat Basescu in cardasie cu Baconschi, fostul ambasador la Paris.Dragnea e convins ca a fost doborat de o conspiratie nationala si internationala, Ponta voia sa ne faca sa credem ca si denuntarea plagiatului sau, si pierderea alegerilor prezidentiale din 2014 din cauza diasporei, si dezstrul de lacare l-a obligat sa demisioneze din functia de prim-ministru, au fost toate niste comploturi urzite de servicii, puteri straine si inamici personali. Iar daca mergem cu gandul putin inapoi nu putem sa nu-l pomenim pe neuitatul Vadim Tudor, caruia, chipurile, i s-a furat presedintia Romaniei de vreo doua ori si in mod abject de catre mari conspiratii kaghebisto-iudaico-maghiare.Este vorba pretutindeni in asemenea cazuri de oameni tarati psihic si intelectual, care nu pot accepta infrangerea decat, cel mult, daca ea vine din partea unor forte oculte. Si chiar si atunci, o accepta greu, aproape trebuie scosi cu forta din pozitia fruntasa pe care o ocupa. Vi-l amintiti pe Saddam Hussein care se declara invingator cu inamicul langa Bagdad, cat si pe ministrul sau de externe, Tarik Aziz, care dadea un interviu triumfalist la CNN, in vreme ce in fundal se vedeau ruland tancurile americane? Acesti oameni care s-au obisnuit - la diferite niveluri - sa-i minta pe altii in mod permanent si sistematic, au construit o realitate fictiva atat de opaca, incat ei insisi ii cad victima, fara putinta de a vedea dincolo de ea. Iar cand magia puterii se destrama totusi, ultimul lucru este sa-si recunoasca responsabilitatea in infrangere.In asemenea cazuri de auto-iluzionare dusa pana la extrem anturajul - consilieri, ministri , oameni din partidul respectiv, etc - devine esential. Fara un anturaj servil si iresponsabil la randul lui, Alesul n-ar fi crezut toate bazaconiile. Cand insa vine ora desteptarii, anturajul mai poate face un singur lucru respectabil: sa-l destepte cand nu e inca prea tarziu pe Ales si sa-i aminteasca ca nu-i Mesia, ci un muritor ca oricare altul, convocat urgent la intalnire cu destinul si cu propria responsabilitate.Dar in ultima instanta, conteaza mai putin ce au crezut un Dragnea, Geoana, Firea, Vadim, Saddam, sau ce crede acum Trump si ce vor crede, cand va sosi timpul, un Putin sau un Lukasenko. Ingrijorator este ca ei au smintit si smintesc milioane de oameni si - iata - nu numai in Est, ci si, acum, in lumea intreaga si in America. Zeci de ani de acum inainte vor exista numerosi oameni in lume care se vor declara convinsi ca marele Presedinte Trump, care a vrut sa faca America, scuturand-o de pleava stangista, homosexuala, colorata rasial si corupta, a fost doborat, ca un stejar falnic, in urma unui complot diabolic urzit de democrati, liberali, trusturi de presa, multinationale, servicii, chinezi, medici aserviti lui Fauci, Gates si Soros etc. care, dupa ce au inventat coronavirusul, ca sa indeparteze poporul de presedintele sau, au fraudat acum prin tot felul de metode numararea voturilor.Iar daca le veti raspunde (cum li s-a si raspuns deja) ca nu exista dovezi de frauda electorala, dat fiind ca nimeni nu le-a putut descoperi, va vor da raspunsul obisnuit in toate asemenea situatii: conspiratorii malefici l-au distrus nu numai pe Trump, ci au distrus si dovezile ca l-au distrus.P.S. Unii spun (inclusiv la noi): Dar Trump a facut si lucruri bune. Incontestabil. Si Hitler a facut si lucruri bune. Toti cei mentionati mai sus au facut. Si Stalin a facut si Nero, iar Putin face in continuare multe lucruri bune. Caci Raul absolut e neputincios. Numai raul amestecat cu un anume bine e puternic", a explicat Andrei Cornea pe Facebook