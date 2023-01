Ce contine programul de guvernare al Cabinetului Boc?

Programul de guvernare al cabinetului Boc 3 cuprinde o serie de masuri nepopulare, avand in vedere ca acordul cu Fondul Monetar International prevede reducerea drastica a cheltuielilor de Guvernare, dar si cateva masuri de reorganizare administrativ-teritoriala.

Guvernul va fi obligat ca, in primele luni ale anului viitor, sa practice politici salariale prudente in domeniul bugetar si sa elimine cheltuielile in exces din intreprinderile de stat, pentru a evita colapsul financiar si pentru a respecta intelegerea cu FMI, informeaza Mediafax.

Emil Boc a anuntat duminica lista noilor ministri si a enuntat o parte din principiile programului de guvernare, ce contine masuri de relansare a economiei si se bazeaza pe o crestere economica de 1,3% si un deficit de 5,9%. Ca obiective prioritare sunt si aprobarea si implementarea Legii responsabilitatii fiscale, dar si a Legii pensiilor.

Guvernul va elabora si un proiect privind reorganizarea administrativ-teritoriala a Romaniei, urmand sa fie descurajate orice initiative de infiintare de noi comune si orase.

Programul mai prevede si o reorganizare drastica a domeniului administratiei publice, "restructutarea aparatului administratiei publice pe principii de eficienta si performanta, elaborarea unui set de masuri pentru relansarea economiei si consolidarea cresterii economice".

Premierul desemnat Emil Boc a precizat ca noul program de guvernare prevede mentinerea cotei unice si TVA, dar si adoptarea legii minoritatilor.

Un alt punct al programului de guvernare il reprezinta "largirea sferei drepturilor minoritatilor nationale pentru pastrarea identitatii culturale, etnice ale comunitatilor minoritare". Boc a precizat ca este vorba de adoptarea legii minoritatilor nationale "dupa cadrele Constitutiei Romaniei si ale Comisiei de la Venetia", relateaza NewsIn.

Majorarea gradului de ocupare a fortei de munca la 65% in 2013

Noul executiv al lui Emil Boc si-a mai propus in programul de guvernare sa majoreze gradul de ocupare a populatiei active din Romania la cel putin 65% pana in 2013, nivel care ramane sub nivelul fixat prin Strategia de la Lisabona.

In trimestrul al doilea din 2009, gradul de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) din Romania era de 59,2%, la mare distanta de tinta de 70% stabilita pentru anul 2010 prin Strategia de la Lisabona.

Populatia activa din Romania era, in trimestrul al doilea de 10,008 milioane persoane, in crestere de la 9,7 milioane in trimestrul anterior, din care 627.000 de romani erau inregistrati ca someri, potrivit criteriilor BIM.

De asemenea, programul de guvernare prevede "cresterea participarii la formarea profesionala la minimum 7% din populatia in varsta de munca intre 25-64 de ani" si "absorbtia eficienta a resurselor financiare europene destinate dezvoltarii resurselor umane, astfel incat sa se asigure suportul de formare profesionala si ocupationala".

Noul guvern Boc si-a mai propus sa simplifice procedurile de angajare si concediere a lucratorilor, o doleanta mai veche a mediului de afaceri, sprijinita si de oficiali din banca centrala.

Executivul mai are in vedere in programul de guvernare, intre altele, si "revederea intregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de munca", precum si "restructurarea si revitalizarea dialogului social la nivel national", prin revizuirea legislatiei privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, pentru adaptarea acesteia la nivelul practicii din alte state din UE. (L.S.)

