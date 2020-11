Ce loc ocupa Romania la incheierea contractelor finantate din bani europeni. Marcel Bolos: "Suntem pe locul trei in Uniunea Europeana si asa ne dorim sa ajungem si la partea de absorbtie" (P)

Ministrul Fondurilor Europene a facut un bilant al ultimului an in materie de accesare si finantare din bani europeni, si o comparatie cu anii anteriori: "De unde am pornit, pe data de 4 noiembrie 2019, am pornit si am luptat intr-o prima etapa cu riscul de dezangajare a banilor, cu riscul de pierdere a banilor. A trebuit sa recuperam 600 de milioane de euro care erau in prag de dezangajare si am reusit in doua luni de zile sa incasam la bugetul Romaniei un miliard de euro, deci 400 de milioane de euro in plus, si salvati banii care erau sub risc de decomitere. Unde suntem astazi, dupa 12 luni de guvernare PNL? 3,2 miliarde euro sunt incasati sau in curs de incasare, prin documente pe care le-am transmis la Comisia Europeana, fata de 1,1 miliarde euro cat am avut la preluarea mandatului. Ce ne spune acest lucru? Ca de trei ori a crescut absorbtia de fonduri europene intr-o perioada in care prin munca, responsabilitate, dar si angajarea intregului aparat functionaresc din Ministerul Fonedurilor Europene, am ajuns la aceasta performanta de care, va spun sincer, impreuna cu domnul prim-ministru si cu doamna viceprim-ministru, suntem mandri pentru ca este o realitate despre care putem vorbi astazi cu bucurie."Prima si cea mai mare realizare de care Marcel Bolos este mandru este digitalizarea, care a facut posibila simplificarea accesarii fondurilor, debirocratizarea si, mai mult decat atat, renuntarea la plimbatul hartiilor intre autoritati si beneficiari: "Astazi primarii nu mai trebuie sa vina la Bucuresti ca sa semneze contractele de finantare, cum nici beneficiarii nu trebuie sa isi incarce portbagajele cu cereri de rambursare sau sa puna semnatura si stampila pe fiecare document, ci de acasa, de la birou, simplu, transmit cererile de rambursare, documentele cum le spunem noi, de decontare a fondurilor europene. Si iata cat de mult lucru inseamna pentru toti beneficiarii nostri aceasta masura pe care o resimt din plin toti beneficiarii."Pentru perioada care urmeaza, Bolos afirma ca Romania se afla intr-o situatie privilegiata in urma eforturilor facute de Guvernul PNL, iar incepand cu primul an al viitoarei perioade de programare vom fi in situatia de a implementa proiecte si nu de a negocia programe operationale cu intarzieri. Romania este astazi in plin proces de negociere cu Comisia Europeana pentru ca primii bani, respectiv 28,2 miliarde euro, sa intre in tara incepand cu urmatoarea perioada de programare.Referitor la Planul National de Redresare, ministrul Fondurilor Europene a declarat ca avem pregatit draftul de plan strategic pentru noul instrument de finantare de la nivelul Comisiei Europene, respectiv pentru Mecanismul de Recuperare si Rezilienta: "este finalizat si in curand va fi lansat in dezbatere publica, asa incat Romania sa fie in situatia in care alte 30,4 miliarde de euro sa le poata accesa. Asadar, Planul National de Redresare si Rezilienta va fi lansat in dezbatere publica, lucrul acesta a fost posibil dupa o munca intensa desfasurata in cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Pentru acesti 80 de miliarde de euro este nevoie de o echipa guvernamentala harnica, onesta, cinstita, dedicata, asemenea Guvernului Orban."