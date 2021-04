A gresit USR luand ministerul Sanatatii? Sorin Ionita: "Cel mai bine a inteles asta primarul Bucurestiului care s-a ferit de orice aparitie publica pe teme medicale"

"USR PLUS nu trebuia sa ia Ministerul Sanatatii la negocieri , ci Mediul. Asta se potrivea cu profilul lor, era predominant pe policy post-modern, erau feriti de scandaluri iar orice masura luau, era win-win, sustinuta de public si electoratul lor guraliv si carcotas.La Sanatate e fix opusul: nu doar toxic politic din cauza pandemiei, dar cu aparat public vast si uns cu toate alifiile, expert in blame-games. Reformele structurale si anti-coruptia sunt sustinute de public doar in abstracto, pana ajungi la masuri concrete.Cand te atingi de ceva consensul se sparge, reformele sunt controversate si impopulare, cu costuri pe termen scurt si beneficii hat, cine stie cand, lumea incepe sa ezite, gastile medicale au un public autentic care le sustine, lumea nu intelege si vocifereaza, etc. E un portofoliu tipic de trade-offs unde consumi capital politic, nu castigi, daca vrei sa schimbi ceva", a scris Sorin Ionita pe pagina sa de Facebook."Asta e o situatie vizibila de pe luna, si una de principiu, n-are treaba cu ce s-a facut ori nu la Sanatate din decembrie incoace, nici macar cu pandemia.Nici macar cu "comunicarea" cel mai bine a inteles asta primarul Bucurestiului care s-a ferit de orice aparitie publica pe teme medicale / pandemie, a pastrat aceiasi oameni la conducerea spitalelor, etc. Smart politics: nu te apropii de zona toxica de policy, stai la conservare, reformele mai asteapta. Daca eram USR-Plus, eu cedam ministerul asta la schimb cu altceva: Mediul de la maghiari , ori Energia de la PNL , ce se putea", a mai spus Sorin Ionita. Vlad Voiculescu a fost demis miercuri dimineata, 14 aprilie. Interimatul la Ministerul Sanatatii este asigurat de premierul Florin Citu . Acesta a precizat ca asteapta de la partenerii de coalitie o propunere pentru ministru la Sanatate.