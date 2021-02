Ce promit liderii AUR dupa excluderea Dianei Sosoaca: "Doamna si adeptii dansei pot sa se comporte cum vor"

Culisele excluderii Dianei Sosoaca din partid

Declaratiile halucinante ale senatoarei Sosoaca in Parlament

"Toate comisiile au presedinte , vice-presedinti si secretari in functie de un algoritm politic relativ la ponderea partidelor in Parlament. In functie de aceasta pondere si noi am obtinut niste pozitii pe care intentionam sa ni le pastram. Nu putem sa lasam sa fie presedinte al unei comisii cineva care nu mai este in grupul nostru parlamentar. E ceva firesc. In momentul in care i-am retras sprijinul politic i-am retras si aceste calitati", a declarat acesta pentru Ziare.com.Tarziu a precizat ca, dupa excluderea senatoarei Sosoaca , partidul pe care-l conduce isi propune sa aiba un mesaj general mai unitar."Despartirea noastra a fost datorata de fapt unei diferente de stilistica, pe care nu am reusit sa o amelioram. Credem ca prin aceasta despartire a apelor practic ramanem la tonul si la stilul de mesaj care ne este prorpiu si care ne seteaza noua un anumit electorat, un anumit bazin de simpatizanti si de membri. Prin urmare, cu siguranta nu veti mai vedea anumite iesiri excentrice, sa zic asa, din partea unui reprezentant AUR . Acum, bineinteles, ca suntem oameni cu totii, si nu putem sa spunem ca nu gresim sau ca nu o sa mai gresim. Poate ca se va intampla si asta, insa una este sa fie un accident si alta e sa fie o strategie de comunicare.Strategia noastra de comunicare se vrea una foarte serioasa, profesionista, si de folos. Adica nu sa peroram in gol niste vorbe fara acoperire. Sa fim ceea ce am promis pentru cei care ne-au votat, adica sa le reprezentam interesele si sa le aparam in mod activ, potrivit ponderei noastre parlamentare, care este de 10%", a mai precizat Claudiu Tarziu.Acesta a precizat ca nu ii este teama ca acum sa devina tinta criticilor senatoarei Diana Sosoaca."Noi nu avem nicio teama de nimic. Daca ne temeam de ceva nu intram in politica. Stiam exact ce se intampla in momentul in care intri pe acest taram plin de primejdii si de provocari si de acuzatii nefondate, etichetari. Doamna Sosoaca si adeptii dansei pot sa se comporte cum vor, au toata libertatea. Noi nu vom raspunde in niciun caz atacurilor cu alte atacuri. Ne vedem de drumul nostru, avem un proiect politic de construit si nu avem timp de dispute sterile", a incheiat Claudiu Tarziu, co-presedintele AUR.Parlamentarul a adaugat ca, dupa cearta din Parlament pe tema vaccinurilor, a vorbit cu George Simion , presedintele partidului, si i-a propus sa o dea afara din grup, iar in Biroul Central "toti au fost de acord cu excluderea".Diana Sosoaca, parlamentar al Partidului Neamul Romanesc, ales pe listele AUR, in baza protocolului intre Partidul Neamul Romanesc si AUR, a ramas fara sprijin politic, miercuri seara, fiind exclusa din grupul senatorial al partidului."Perspectiva divortului dintre AUR si doamna Sosoaca plutea in aer, insa am crezut ca daca o luam pe duhul blandetii putem sa ii hranim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi infranata cu nimic. Probabil ca nici cu ea insasi nu se poate privi in oglinda. Astazi, picatura care a umplut paharul a fost scandalul pe care l-a iscat in plenul Senatului.Eu eram in dreapta doamnei presedinte, Anca Dragu, cand doamna Sosoaca, pentru ca nu i s-au alocat minutele care oricum nu i se cuveneau potrivit algoritmului pentru declaratii politice, a facut scandal si a inceput sa o insulte pe doamna presedinte si pe domnul Ciprian Bucur (secretar general al Senatului).La sfarsit, dupa ce i s-a oprit microfonul, inceput sa urle in sala. A plecat urland, i-a facut pe domnul Bucur si pe doamna Anca Dragu infractori", a spus Sorin Lavric, pentru Digi 24.Excluderea senatoarei Diana Sosoaca din AUR a venit dupa un moment petrecut in Parlament, in care sustinea ca vaccinul Pfizer/BioNTech "distruge matricea nationala a poporului roman".Sorin Lavric, coleg de grup parlamentar, ar fi cerut ca microfonul sa fie taiat in timp ce vorbea senatoarea, drept urmare Diana Sosoaca l-a acuzat pe acesta de "misoginism sau politically correct", potrivit digi24.ro Diana Sosoaca a sustinut miercuri un discurs halucinant de la tribuna Parlamentului, in care a sustinut, fara sa prezinte vreo dovada , ca "femeile sunt omorate si se distruge matricea nationala a poporului roman! Puteti sa ma amendati, puteti sa faceti ce vreti, adevarul va iesi la iveala! Omorati Romania pas cu pas, vaccinand femeile, care duce la sterlitate".Interventia a fost transmisa live pe pagina de Facebook a senatoarei, unde Diana Sosoaca a adaugat: "Declaratie politica intrerupta de Biroul Permanent al Senatului.Pentru declaratii politice, politicianul nu raspunde. Este singura sansa sa spui ADEVARUL, asa cum il cunosti! A deranjat adevarul despre efectele adverse ale vaccinarii, sustinute de cercetarile Pfizer Biontech si acuzatiile impotriva clasei politice care distrug poporul roman! Daca toata lumea vrea sa ascunda adevarul, EU NU SUNT DISPUSA LA ACEST COMPROMIS!".Dupa cateva ore, ea a scris un alt mesaj, cu majuscule: "DACA TOATA LUMEA VREA SA ASCUNDA ADEVARUL, EU NU SUNT DISPUSA LA ACEST COMPROMIS!". Diana Sosoaca (AUR) este noua presedinta a comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii . In cadrul aceleiasi comisii, vicepresedinte este Ion Prioteasa ( PSD ), iar secretar Raluca Ioan ( PNL ).