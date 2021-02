Ce sanse are Florin Citu sa il bata pe Ludovic Orban la sefia partidului. "Trebuie sa se alinieze multe planete"

Cine castiga in lupta Citu versus Orban?

Sansa lui Florin Citu

Ce ii lipseste lui Citu?

Un mesaj economist in cursa lunga?

PNL va organiza, in prima parte a acestui an, congresul national unde va alege presedintele partidului. In carti, cotati cu cele mai mari sanse, sunt Ludovic Orban , actualul lider al partidului si Florin Citu, premierul Romaniei.Ludovic Orban a anuntat, recent, ca ia in calcul sa candideze pentru un nou mandat la sefia partidului, in timp ce Florin Citu a declarat ca este prea devreme pentru a lua aceasta decizie, rezumandu-se la declaratia: "Sunt vicepresedinte al PNL, va dati seama, cu totii vrem sa candidam la Congres". Functia de prim-ministru, cel mai important post executiv din tara, ii ofera lui Florin Citu puterea si resursele pentru a fi un lider politic important, insa nu singurul, in Partidul National Liberal."Cu siguranta nu este unicul lider al Partidului National Liberal, insa cuvantul lui este important in momentul de fata. Florin Citu este unul dintre liderii PNL, in contextul in care Ludovic Orban ramane presedintele PNL si cel care controleaza partidul in cea mai mare masura. Insa, importanta pe care ti-o da functia de premier compenseaza lipsa de trecere pe care ti-o da in interiorul partidului si iti ofera parghiile necesare pentru a strange in jurul tau o potentiala tabara politica.Daca va ramane in continuare premier al Romaniei, Florin Citu va juca un rol important in deznodamantul congresului Partidului National Liberal, indiferent daca va fi sau nu candidat la presedintia partidului la acel moment", explica consultantul in comunicare politica Adi Zabava.Care sunt, insa, sansele lui Citu de a-l infrange pe Orban intr-o eventuala competitie pentru presedintia partidului liberal? Specialistii sustin ca sansele sunt reduse, in contextul in care Orban cunoaste mai bine filialele locale si are oameni fideli aproape care ii sunt datori cu functia primita in urma alegerilor parlamentare."Ca Florin Citu sa il invinga pe Orban in aceasta competitie pentru presedintia Partidului National Liberal, cred ca are nevoie de intreaga sustinere a celor nemultumiti de actualul presedinte si asta este destul de greu sa se intample.Nu vad deocamdata cum sau de ce lideri precum Ilie Bolojan Emil Boc sau Robert Sighiartau - care nu sunt foarte bucurosi de ceea ce s-a intamplat la alegerile parlamentare cu Ludovic Orban - vor ajunge la concluzia ca Florin Citu este cea mai buna alegere. De aceea ma indoiesc ca Florin Citu l-ar putea bate pe Ludovic Orban intr-o competitie pentru presedintia PNL.Ar trebui ca multe planete sa se alinieze astfel incat Florin Citu sa fie noul presedinte al PNL in urma congresului, dar asta nu inseamna ca rolul lui Florin Citu in jocul de putere si in ceea ce se va intampla la congres nu va fi important", explica Zabava.Radu Delicote, analist politic si cadru didactic asociat la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA), il coteaza pe Citu cu a doua sansa daca ar intra in cursa pentru sefia partidului."In momentul de fata este greu de spus daca exista un lider PNL cu sanse reale sa il dea la o parte pe Ludovic Orban, tocmai datorita faptului ca acesta cunoaste foarte bine realitatea partidului din teren. Orban cred ca are mai multa influenta in sanul filialelor. Bine, este vorba si de perioada de timp in care fostul prim-ministru a facut campanie in filialele PNL din tara. Ludovic Orban face asta de cativa ani buni, in timp ce Florin Citu abia acum se afla pe un val mai mare al relevantei politice (si institutionale)", mai spune Delicote.Insa, Florin Citu are, in continuare, o sansa importanta intr-o lupta pentru presedintia PNL, chiar daca Orban are o relatie veche cu filialele si liderii din teritoriu."In momentul acesta, leadershipul partidului se joaca, in sensul in care sunt doua tabere, una legislativa reprezentanta de liderii parlamentari si una executiva, reprezentanta de o parte din membrii cu influenta din Guvern. De regula, la congres conteaza votul filialelor. Fiecare dintre acestea isi mandateaza o serie de delegati cu un vot prestabilit. Atunci, castigator este cel care isi cunoaste cel mai bine partidul in teren, la nivelul liderilor din teritoriu.Aceasta nu este tot timpul reteta clasica de succes. Putem sa asistam la o schimbare de leadership si datorita unor povesti de succes, fie ele guvernamentale in perioada aceasta de criza, fie ele de partid oamenii din camarilele noi care se impun in teritoriu cu alta mentalitate fata de un leadership prestabilit", sustine Delicote.Tema bugetului este vazuta ca mar al discordiei, iar o intelegere cu liderii din teritoriu pe acest subiect ar putea aduce si succesul in viitorul congres.Premierul tarii are, de asemenea, mai multe goluri in imaginea si caracterul de politician. Astfel, lipsesc anvergura politica, influenta in partid si modul de comunicare direct si simplu cu electoratul."Cred ca Florin Citu, chiar ocupand functia de premier, nu are deocamdata anvergura politica necesara pentru un lider de partid. Ma gandesc la lucruri ce tin de comunicare, de prestanta, de toate lucrurile adiacente care fac un om politic sa fie un lider politic important. Nu stiu daca Florin Citu le va avea pana la urma. Deocamdata, sunt multe lucruri care ii lipsesc si care conteaza in toata aceasta constructie a unui lider politic care este in carti pentru presedintia PNL", sustine Zabava.In prezent, Florin Citu este mai mult un economist decat un politician, dispus sa isi asume "toate riscurile politice", dupa cum declara recent, pentru "a face reforma ", adica sa adopte mai multe masuri deloc populare in randul electoratului si poate chiar al propriilor colegi de partid, precum taieri de bonusuri si inghetari de salarii."Florin Citu este un politician care nu comunica "electoral". Cand spun "electoral", ma gandesc la o usurinta in comunicarea emotionala, mesaje scurte, simple, usor de inteles, pentru o categorie mare de electorat. In comunicare, Citu este mai degraba un economist decat un politician, un economist care nu se face usor inteles, care vorbeste repede, care nu pune neaparat accent pe ceea ce ar trebui, care are reale probleme in modul in care livreaza mesajul. Dupa parerea mea, aceasta este principala problema a lui Florin Citu in perspectiva constructiei unui lider politic care ar urma sa candideze pentru o functie publica importanta.E adevarat si fondul mesajului din acest moment si anume ca Florin Citu e premierul care taie, strange punga si face reduceri. Toate acestea vor ramane in mentalul colectiv strans legate de persoana lui, dar aceste lucruri se pot intoarce daca te ajuta contextul. Cred ca pentru Florin Citu principala problema este forma mesajului si nu neaparat fondul sau", a declarat consulantul Adi Zabava.Intr-o cursa lunga, discursul economist, deloc electoral, ar putea castiga increderea electoratului, insa pe termen scurt sunt vizibile doar efectele negative, Citu fiind aratat ca cel care vrea sa reduca sporurile, sa taie transportul gratuit pentru studenti si sa inghete salariile si pensiile."In momentul de fata, discursul electoral nu mai este atat de puternic promovat si, cumva, este cursul firesc al situatiei pandemice in care ne aflam. Acest discurs trebuie sa primeze. Acesta retorica de taieri si de reforme, de schimbari la nivel de fonduri trebuie sa fie adusa in spatiul public si este bine ca se intampla mai devreme.Ma astept ca acest discurs sa aiba un impact in perceptia publica. Pe termen scurt va fi negativ, pentru ca tensiunea sociala este la un nivel ridicat in societate, dar si asteptarile, totodata. Aici se afla, de fapt, oportunitatea Guvernului si a aliantei. Daca reuseste sa gestioneze aceasta criza bifand o serie de succese, s-ar putea ca nivelul perceptiei pozitive sa creasca. Este o cursa de maraton si nu de sprint, doar aceasta mentalitate poate sa castige puncte de incredere publica. Daca gandesc doar ca sprint politico-institutional ma tem ca s-ar putea sa existe efecte negative", sustine Radu Delicote.