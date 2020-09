Nicusor Dan, intrebat daca oameni ai administratiei Firea vor face puscarie: "As paria pe asta, da"

Prezent intr-o emisiune televizata la B1 TV si intrebat daca crede ca oameni din administratia precedenta vor ajunge la inchisoare, Nicusor Dan, a declarat: "As paria pe asta, da"."Ciurelul este o lucrare de infrastructura care a costat prea mult fata de ce face, dar aceasta lucrare de infrastructura poate sa fie utila. Trebuie doar sa faci un studiu de trafic local, sa vezi ce probleme poate sa rezolve, trebuie sa dimensionezi niste intersectii, sa pui niste semafoare si asta n-o sa faca mare lucru, dar macar n-o sa faca cozile pe care le-am vazut cu totii in imaginile difuzate de televiziuni. Pasajul Doamna Ghica este un pasaj inceput fara actele necesare, deci nu are PUZ si nu are nici Studiul de Stabilitate a Cladirilor Invecinate. (n.r. - intrebat daca e legal asa ceva) Nu este legal. Este o constructie ilegala, da, pentru care Inspectoratul de Stat in Constructii a constatat ca este ilegala, numai ca fiind campanie electorala probabil ca s-au ferit sa intre intr-o dezbatere cu primarul in functie. Pasajul Doamna Ghica este o lucrare corecta, ea face parte din Inelul Median, care urmeaza sa fie construit si care sa fluidizeze traficul. Proiectul corect este si cu linie de tramvai si, in orice caz, proiectul trebuie sa fie legal", a declarat Nicusor Dan, la B1 TV