Liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre eventuala intrare a Dianei Sosoaca in partid: "Nu am vazut-o ca are derapaje"

Sosoaca, senator independent dupa excluderea din AUR

"Nu cred ca doamna Sosoaca poate sa strice relatiile PSD cu internationala socialista. N-am vazut-o ca are derapaje. Este o aparatoare a unor drepturi cetatenesti, dar nu a existat aceasta discutie. Nu ma pot ante-pronunta. Nici dansa nu si-a manifestat intentia.", a declarat Marcel Ciolacu, intr-un interviu la DC News. Diana Sosoaca este senator independent dupa ce a fost data afara din grupul AUR."Domnia sa a refuzat sistematic sa actioneze, atat in parlament , cat si in spatiul public, in conformitate cu strategia grupului senatorial AUR, precum si cu deciziile conducerii partidului. De la data prezentului comunicat, dna senator Diana Sosoaca Ivanovici isi exercita mandatul in afara grupului senatorial al AUR", anunta partidul, la inceputul lunii februarie.