Liderul PSD se arata socat de cateva imbranceli la Cotroceni: "Scenele in care jandarmii se cearta cu politistii la proteste sunt inimaginabile". Cum comenta Ciolacu violentele extreme din 10 august 2018

Potrivit lui Ciolacu, P SD va lucra impreuna cu sindicalistii din Politie pentru ca legile care vizeaza sistemul de aparare si ordine publica sa fie respectate de actuala guvernare, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu.Acesta a avut o intalnire cu reprezentantii sindicatelor din Politie la sediul PSD din Soseaua Kisselef."Am vazut ca Iohannis si Citu nu au timp sa ii asculte pe politistii care isi cer in strada drepturile. O facem noi la #PSD! S-a ajuns prea departe! Scenele de astazi in care jandarmii se cearta cu politistii la proteste sunt scandaloase si inimaginabile intr-un stat normal. Trebuie pusa ordine in lucruri! Vom lucra impreuna cu sindicalistii din Politie pentru ca legile care vizeaza sistemul de aparare si ordine publica sa fie respectate de actuala guvernare", scrie Marcel Ciolacu, pe Facebook Zeci de angajati din sistemul apararii , asistentei sociale, culturii si administratiei publice protesteaza in fata Palatului Cotroceni si la Guvern. Oamenii au iesit in strada nemultumiti fata de inghetarea salariilor si a sporurilor. Au existat cateva incidente. La Cotroceni, cativa protestatari, sindicalisti din Politie, s-au certat cu jandarmii si au acuzat ca acestia "au primit ordin sa ii bruscheze, amendeze sau gazeze". La un moment dat, protestatarii au aruncat cu fumigene.Pe de alta parte, liderul PSD nu s-a aratat revoltat niciodata de violentele extreme din 10 august 2018, atunci cand sute de manifestanti au fost raniti dupa represiunea protestului din fata Palatului Victoria. Fara a-si fi exprimat voluntar vreodata o opinie despre momentul 10 august, Marcel Ciolacu a raspuns unei intrebari legate de protestul reprimat, spunand ca "evenimentul a fost gestionat gresit si un pic hazardat".