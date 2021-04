Ministrul Cristian Ghinea, despre anuntul facut de Vlad Voiculescu privind decesele de COVID: "Eu nu as fi facut acest gest"

"Pentru ca trebuie intai sa ai toatre informatiile si apoi sa iesi public cu ele", a spus Ghinea, la Digi24.El a precizat insa ca il intelege pe fostul ministru al Sanatatii, care a fost supus la o presiune "nedreapta, aberanta" timp de doua luni. Ghinea crede ca Vlad Voiculescu a vrut sa lase aceasta problema in gestionarea succesorului sau. Vlad Voiculescu este prietenul meu si nu vreau sa se intrepreteze ca o critica la adresa sa. Cred ca trebuia sa actioneze mai institutional, mai ales pe informatii care tin de o criza sanitara. Dar pot sa inteleg, la ce presiune a fost pe el, nedreapta, aberanta, ca nu a vrut ca aceasta chestiune, care putea sa fie grava, sa ramana pe gestiunea sa. A vrut sa o dea mai departe spre gestionare. Incerc sa ma pun in papucii sai. A fost haituit doua luni de zile. Nu mi se pare sfarsitul lumii, dar eu nu as fi facut acest gest", a mai spus Cristian Ghinea.