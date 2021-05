Dan Barna, despre dosarul care il vizeaza: "In acel dosar sunt argumente undeva intre absurd si ridicol, nu am niciun fel de ingrijorare"

Coordonatorul Fara penali in functii publice

Barna spune ca trimiterea la DNA de catre Departamentul de Lupta Antifrauda a unor documente privind afacerile in care a fost implicat, nu il incurca "deloc" in lupta pentru sefia USR -PLUS, el aratand ca "este o decizie a colegilor, in cele din urma"."Eu, stiind ca in acel dosar sunt argumente undeva intre absurd si ridicol, nu am niciun fel de ingrijorare si le-am transmis asta si colegilor mei. Sunt foarte linistit ca decizia pe care o vom lua impreuna, ca partid , va fi cea mai buna, asa cum s-a intamplat din 2016 incoace. Deci lucrurile sunt foarte simple, faptul ca, in sfarsit, acea verificare e trimisa la DNA este un lucru pe care eu l-am cerut din 2019, de cand a fost acea autosesizare magica in urma unui articol de presa. Faptul ca a durat doi ani de zile ca sa se constate ca trei documente nu au fost semnate fata in fata e o chestiune de dezbatut de catre media, sa spun, nu ma pronunt. E foarte bine ca lucrurile se incheie si ca exista un orizont de finalizare a unui demers al statului care a consumat enorm de multa energie, au fost sute de oameni chemati la declaratii", a afirmat Dan Barna, marti seara, la B1 Tv.Acesta a reafirmat ca ceea ce se intampla este "derizoriu si ridicol", completand ca asteapta o rezolutie din partea DNA pe acest subiect "cat mai repede".Barna a adaugat ca "este reactivata aceasta linie de comunicare publica" in ceea ce il priveste, periodic, "in apropierea unor momente electorale".Vicepremierul Dan Barna a facut din nou precizari, miercurea trecuta, cu privire la notele de constatate intocmite de catre DLAF care l-ar viza si a precizat ca a solicitat oficial sa fie informat cu privire la acestea, insa i s-a raspuns ca va fi informat "in termenul legal". Barna afirma ca, din media, a primit cateva bucati din nota de constatare care l-ar viza si, potrivit acestor documente, i se reproseaza ca intr-unul dintre proiectele europene, trei dintre formularele pentru recrutarea beneficiarulor nu au fost completate fata in fata. Vicepremierul sustinea ca nu exista niciun fel de suspiciune de abuz in serviciu in ceea ce-l priveste."Sunt coordonatorul campaniei nationale Fara penali. Nu trebuie sa aveti nicio indoiala ca, in situatia in care vorbim de o urmarire penala demarata impotriva mea, nu voi ezita nicio clipa sa fac ceea ce e de facut", adauga Barna.Potrivit G4Media, Departamentul de lupta antifrauda (DLAF) din cadrul Guvernului a sesizat DNA in legatura cu "presupuse fapte de natura penala comise in contextul implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene"