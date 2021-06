Florin Citu: "AUR si PSD in sfarsit recunosc public ca sunt impreuna si vor sa dea jos un guvern performant"

PSD va depune motiune de cenzura

Intrebat luni seara, la Digi 24, daca se teme de motiunea de cenzura , primul ministru a raspuns negativ."Nu, pentru ca nu sunt voturi, dar motiunea de cenzura arata altceva, arata un lucru important, ceea ce am spus de la inceput: cine se aseamana se aduna. AUR si PSD in sfarsit recunosc public ca sunt impreuna si vor sa dea jos un guvern performant. Nu au niciun motiv sa depuna motiune de cenzura, doar un motiv de a arata public ca sunt impreuna, AUR si PSD, ceea ce pentru romani acum este foarte clar unde este PSD-ul: langa AUR", a afirmat Florin Citu.Intrebat daca exclude complet varianta ca parlamentari din coalitia de guvernare sa voteze motiunea, primul ministru a raspuns: "Acest risc nu exista".PSD a anuntat ca va depune motiune de cenzura impotriva Cabinetului Citu in 14 iunie.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) considera ca Guvernul Citu trebuie sa pece, insa voturile PSD si ale formatiunii nu sunt suficiente pentru ca motiunea de cenzura anuntata de social-democrati sa treaca, motiv pentru care este necesar si sprijinul altor parlamentari , declara pentru News.ro liderul formatiunii, George Simion , subliniind insa ca AUR nu agreeaza jocuri de imagine fara rezultat cum incearca sa faca PSD.