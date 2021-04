Klaus Iohannis: "Avem la indemana solutia care ne va permite sa stopam pandemia"

Premierul Citu: Voi continua sa sustin proiectele institutului

"Avem la indemana solutia care ne va permite sa stopam pandemia. Se numeste vaccin. In perioada imediat urmatoare vom primi un numar semnificativ de doze. Multi dintre noi am pierdut pe cineva drag, altii au suferit enorm in urma infectarii cu acest virus, costurile sociale si economice au fost uriase. Ii indemn pe romani sa aiba incredere in beneficiile imunizarii", a declarat Iohannis."Rolul Institutului Cantacuzino este unul fundamental si sunt impresionat de eforturile extraordinare pe care personalul de aici le manifesta in sustinerea campaniei de vaccinare. Astazi putem privi cu optimism catre viitor", a completat Iohannis."Inca de la inceputul pandemiei de COVID-19, Institutul Cantacuzino s-a aflat si continua sa se afle in prima lupta impotriva COVID-19. Ca prim ministru voi continua sa sustin cu toata convingerea proiectele si initiativele institutului. Cel mai important sprijin al Guvernului pentru Institutul Cantacuzino este sa fie lasat sa isi faca treaba", a declarat si premierul Florin Citu , prezent la Institutul Cantacuzino.Institutul a fost decorat cu ocazia implinirii a 100 de ani de activitate.