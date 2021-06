Liderul PSD, Marcel Ciolacu, despre clipurile in care ministrii fac campanie pro-vaccinare: "E jenant, parca sunt niste staruri rock"

"Esti Brad Pitt, sa vina lumea sa te urmeze?"

Ciolacu sustine ca ministrii sunt platiti "sa isi faca datoria de demnitari". "E jenant, parca sunt nise staruri rock (...) E Sofia Loren Raluca Turcan ? Esti Brad Pitt , sa vina lumea sa te urmeze?", sustine el."Nu poti sa accepti... l-am vazut la televizor, faceau reclama cu vaccinarea. Mai, oameni buni, noi va platim sa guvernati tara, sa va faceti datoria de demnitari. E jenant, parca sunt niste staruri rock. Doamna Turcan a iesit, e cu vaccinarea de parca nu ne aducem aminte, a participat, cand eram toti inchisi in case, nici nu puteam sa iesim pe balcon ca luam COVID, dansa era la domnul Orban in birou ", a afirmat Marcel Ciolacu, marti seara, la Romania Tv.El a ironizat-o pe Raluca Turcan in contextul implicarii sale in campania pro-imunizare fata de COVID-19. "E Sofia Loren Raluca Turcan? Esti Brad Pitt, sa vina lumea sa te urmeze?", a spus Ciolacu.El a catalogat drept "o tampenie" ideea organizarii unor tombole adresate celor care se vaccineaza. Liderul social-democrat i-a criticat pe detinatorii portofoliilor din Executiv si pentru ca si-au delegat atributiile."Absolut toti ministri si-au delegat semnatura (...) niciunul nu-si asuma nimic. Ei se ocupa, mai nou, de Congres. Ce facem patru luni de zile pana tin ei congresele, ca vedem ca domnul Citu a inceput sa umble la pusculita banului public, nu ai dansului, sa-i imparta", a mai spus Ciolacu.Mai multi ministri au raspuns provocarii premierului Florin Citu de a spune ce contine vaccinul anti-COVID-19 pentru ei. Membrii cabinetului s-au filmat pe camp, in sala de spectacole, la minister sau pe ulita unui sat si au transmis mesaje in care asociaza vaccinul cu ideea de libertate, normalitate sau timp petrecut cu familia si cei dragi.