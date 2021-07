Vicepresedinte USR PLUS Cluj-Napoca, fost ofiter SRI. "Sa infiltrezi un agent...poate la Centru. Sa-l infiltrezi la Cluj ca sa ce?"

"Este risipa de resurse, deoarece Clujul nu prea are multe cuvinte de spus la nivel central", a declarat Mate pentru Adevarul Mate, care a activat sapte ani in SRI, sustine ca a fost foarte transparent cu colegii de partid in legatura cu acest aspect al carierei sale."Eu sunt mandru ca am lucrat in SRI, n-am ascuns niciodata acest lucru. E o institutie OK. Eu am lucrat lucrat pe parte analize economice", a spus Mate.Vicepresedintele USR PLUS Cluj-Napoca a lucrat timp de sapte ani in SRI, intre 2009 si 2016, si s-a inscris in PLUS inca de la inceput. Lucian Mate vorbeste foarte relaxat despre perioada petrecuta in Serviciul Secret si precizeaza ca a fost foarte transparent cu colegii de partid in legatura cu acest aspect al carierei sale.Intrebat despre suspiciunile din spatiul public cu privire la inflitrarea de agenti acoperiti ai SRI in partidele politice, Mate a spus, sincer: "Sincer, da, cred ca e posibil, nu stiu, habar n-am. Eu n-am lucrat pe partea asta. Tot timp ni se spunea sa nu ne implicam in politica si chiar eram monitorizati in acest sens. Eu am fost cat de apolitic se poate. Nu stiu cei mari ce interese pot avea, poate, nu zic nu. Sa infiltrezi un agent...Nu stiu ce sa zic, poate, dar la Centru. Sa-l infiltrezi la Cluj ca sa ce?"Mate considera o risipa de resurse un eventual agent acoperit intr-o filiala de partid din Cluj, din cauza ca foarte putin conteaza judetul in politica centrala. El subliniaza ca in SRI a lucrat pe partea de analize economice si nu a avut tangente cu politicaLucian Mate a fost ofiter SRI intre 2009 si 2016, fiind recrutat in timp ce lucra ca IT-ist la Banca Transilvania . "Am avut o ambitie personala, am vrut sa vad daca reusesc sa intru in SRI. Dupa 7 ani, mi-am dat demisia si am luat-o de la inceput in IT. Am luat decizia de a renunta si din considerente financiare. Ca new joiner (nou venit-nr) in IT castig mai bine ca un angajat cu grad de capitan acolo", spune el.Mate a spus ca nu vizeaza un post in administratia publica, din cauza salariilor mici: "Eu cand am plecat din BT la SRI aveam salariu destul de bun. La SRI a fost aproximativ egal, dar apoi a venit Guvernul Boc si a taiat salariile; am ajuns sa castig cu 35% mai putin. Cand iesit mi-am jurat nu ma mai duc la un post platit mai putin, pentru ca nu am alte surse, traiesc din salariu. E adevarat ca bugetarii castiga bine, dar in IT se castiga si mai bine".