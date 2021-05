Reactia liderului PNL, Ludovic Orban, dupa ce premierul Florin Citu si-a anuntat candidatura la sefia partidului: "Avem in fata o competitie frumoasa"

"PNL poate asigura buna guvernare"

"Din punctul meu de vedere, echipa mea este Partidul National Liberal ", a declarat, duminica, Ludovic Orban , dupa ce premierul Florin Citu si-a anuntat candidatura la presedintia PNL.Intrebat daca va ramane presedinte al Camerei Deputatilor in orice conditie, oricine va castiga, Orban a afirmat: "Sunt prevederi statutare care se aplica si care stabilesc care sunt organismele statutare care iau decizii legate de sustinerea reprezentantilor PNL in functii publice, iar acele decizii nu vor fi luate decat dupa Congres de toti aceia care vor fi alesi in functii care le dau drept de reprezentare in organismele statutare"."Avem in fata o competitie frumoasa, avem in fata o ocazie de a prezenta viziunea, obiectivele proiectele fiecaruia dintre candidati, astfel incat sa aratam romanilor ca PNL este un partid cu resursa umaa puternica, PNL este un partid care are capacitatea sa asigure buna guvernare de care are nevoie Romania", a mai afirmat Orban.Vicepresedintele PNL, premierul Florin Citu, a anuntat, duminica, inaintea Consiliului National al PNL in care se vor aproba calendarul alegerilor interne si detaliile Congresului, ca va candida la functia de presedinte al formatiunii. Citu a afirmat ca va castiga, intrucat nu exista alta varianta, iar PNL are nevoie de un suflu nou.