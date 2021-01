Cseke Attila, despre numirea politica a prefectilor: "O sa fie mai corect, curat si cinstit"

"O sa fie mai corect, curat si cinstit. In sensul in care si pana acum, in ultimii 13 - 14 ani, oameni politici de la toate partidele, nu trebuie sa ne ascundem aici, prin diverse concursuri pe la primarii, autoritati locale, au ajuns sa detina temporar o anumita functie publica, de unde au fost detasati sau au exercitat cu caracter temporar aceste functii (de prefect - n.r.). Intotdeauna asa s-a intamplat in ultima perioada si noi am spus urmatorul lucru: hai sa ne asezam in matca constitutionala.Constitutia spune foarte clar, prefectul este reprezentantul la nivel local al Guvernului, Guvernul fiind politic, in orice tara e politic, e votat de o anumita majoritate politica in Parlament. Statutul prefectului trebuie sa fie un statut de demnitate publica", a spus, marti seara, ministrul Dezvoltarii, intr-o emisiune la B1 TV.Cseke Attila a afirmat ca "Romania a si discutat cu Comisia Europeana in ultimii ani" acest subiect."Comisia Europeana a spus un lucru foarte corect: domnule, va rog eu frumos sa delimitati odata linia de unde aveti politic si linia de unde nu aveti nivel politic. Pentru ca in ceea ce priveste prefectura, nu este delimitat. Hai sa facem ordine in aceasta chestiune, sa spunem lucrurilor pe nume. Acest proiect asta urmareste, nimic altceva", a declarat ministrul.El a mentionat ca "inclusiv pe Legea salarizarii prefectii sunt deja pe categoria de demnitate publica".Referitor la presupuse neintelegeri intre partidele din coalitia de guvernare privind judetele in care vor avea fiecare prefecti, ministrul Dezvoltarii a spus ca nu intra in detalii, pentru ca sunt "discutii din interior", dar exista doua mecanisme care trebuie avute in vedere."Mecanismul acela de a asigura un echilibru al puterilor in fiecare judet. Adica o anumita formatiune politica, pentru ca sunt trei in coalitie, sa nu detina chiar toate functiile in judetul respectiv, nu e bine in democratie . (...) Pe de alta parte, e evident ca fiecare partid politic are la nivel judetean anumiti actori, organizatii judetene care au avut un anumit rezultat si s-ar putea si exista probabil situatii in care pe anumite judete sunt mai multi doritori, dar se va depasi aceasta situatie", a sustinut Cseke Attila.Citeste si: