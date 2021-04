Nicusor Dan, despre deficitul de agent termic in Sectorul 2: "De data aceasta a fost vina ELCEN"

"A fost o avarie repetata la CET Sud. Nu numai ca a fost o avarie , a fost o avarie cu promisiunea de reparare care s-a reparat si s-a rupt din nou", a explicat edilul."Dupa cum stiti, avem un furnizor, ELCEN, prin cele patru CET-uri si avem un transportator, Termoenergetica. Ei au fost foarte corecti, de cate ori a fost vina Termoenergetica si nu a ELCEN am spus ca e vina noastra si nu a ELCEN. De data aceasta a fost vina ELCEN. A fost o avarie repetata la CET Sud. Nu numai ca a fost o avarie, a fost o avarie cu promisiunea de reparare care s-a reparat si s-a rupt din nou. E vorba despre conductele care ies din CET Sud, de aceasta a fost intarziat momentul in care am promis noi ca dam apa calda. Integral din aceasta cauza a fost", a declarat Nicusor Dan, intrebat marti despre subiect la inaugurarea unei pasarele pietonale ce leaga Sectorul 4 de orasul Popesti-Leordeni.Chestionat cand va fi remediata problema, primarul general al Capitalei a raspuns: "E vorba despre o chestiune de pe o zi pe alta".