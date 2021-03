Primarul Capitalei, Nicusor Dan, despre greva spontana de la metrou: "Bucurestenii nu pot fi prizonierii unui abuz sindicalist"

"In conditiile grevei de la metrou din aceasta dimineata, ADITPBI prin STB a suplimentat mijloacele de transport la suprafata, astfel incat deplasarea bucurestenilor sa fie cat mai putin afectata. Sper ca Metrorex si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii vor avea un dialog rapid si productiv, iar circulatia cu metroul va fi reluata chiar azi. Inteleg daca exista nemultumiri ale angajatilor de la Metrorex, dar bucurestenii nu pot fi prizonierii unui abuz sindicalist", spune Nicusor Dan, primarul general al Capitalei. Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata , 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, informeaza Metrorex."Asa-zisul protest spontan reprezinta in fapt o actiune sindicala, in timpul careia reprezentantii USLM au refuzat orice tentativa de dialog cu conducerea Metrorex. Desi sindicalistii au lasat de inteles ca ar avea o lista de cereri, invitatiile repetate de intalnire cu managementul companiei au fost ignorate complet pe parcursul noptii", semnaleaza reprezentantii Metrorex intr-un comunicat.