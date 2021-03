Premierul Florin Citu, despre protestul spontan de la metrou: "Nimeni nu este mai presus de lege, asta i-am transmis domnului ministru Bode si trebuie sa ia masuri"

"Un fost deputat PSD , care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal . Despre asta este actiunea ilegala care a blocat metroul in aceasta dimineata. Din punctul meu de vedere, nimeni nu este mai presus de lege , asta i-am transmis domnului ministru si trebuie sa ia masuri", a spus Florin Citu."Bucurestenii nu trebuie sa sufere pentru ca un fost deputat pesedist isi pierde sinecuri. Am transmis acelasi mesaj domnului ministru Bode", a completat Citu. Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata, 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, informeaza Metrorex."Asa-zisul protest spontan reprezinta in fapt o actiune sindicala, in timpul careia reprezentantii USLM au refuzat orice tentativa de dialog cu conducerea Metrorex. Desi sindicalistii au lasat de inteles ca ar avea o lista de cereri, invitatiile repetate de intalnire cu managementul companiei au fost ignorate complet pe parcursul noptii", semnaleaza reprezentantii Metrorex intr-un comunicat.