Premierul Florin Citu, despre relatiile Romaniei cu China: "Pastram distanta"

"Vom pastra filosifia marilor state din Uniunea Europeana, de exemplu Germania, de a dezvolta relatii cu China sau pastram in continuare distanta, mai ales ca ultimul an si jumatate a fost unul de distantare", a declarat Citu intr-o interventie la Europa FM "Este ceea ce eu am observat ca ministru al Finantelor Publice sa avem o orientare putin diferita si avem obicetive diferite. Este filosofia noastra", a spus Florin Citu care a precizat ca politica fata de Beijing nu are legatura cu cine este la putere la Casa Alba.