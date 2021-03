Premierul, nemultumit de activitatea politiei din ultima perioada: "Nu a mai fost vizibila, e momentul sa revina"

"Daca ai o carantina de forma nu ajuta cu nimic. (...) Aceste masuri (adoptate joi in Guvern - n.r.) cred ca vor ajuta foarte mult in perioada urmatoare, veti vedea si in Bucuresti, eu cred ca vom vedea efectele imediat. Eu m-am uitat si pe ultimele cifre din Bucuresti, am facut apel acum cateva zile la primari, la prefecti, Ministerul Afacerilor Interne, sa fie mai vizibile toate acele autoritati care sunt responsabile, si politisti, dar mai sunt si altii. Am cerut in discutia mea cu prefectii, cu presedintii de consiliu judetean sa nu mai vad luni, deci dupa acest weekend, acele imagini cu oameni care stau la cozi sau prin cluburi si asa mai departe, fara sa respecte regulile de distantare sociala", a spus Florin Citu la Digi24.Intrebat daca e nemultumit de felul in care a actionat Politia pana acum si daca politistii au fost indulgenti, premierul a afirmat ca aceasta institutie "nu a mai fost vizibila" in ultima perioada si "e momentul sa revina"."Cred ca s-a retras in ultima perioada si nu a mai fost vizibila. E momentul sa revina pentru ca inca nu am trecut de pandemie si sunt reguli care trebuie respectate", a punctat Citu.Acesta sustine ca nu vor mai exista terase care sa functioneze ilegal, mentionand ca, in sedinta de Guvern, a fost prezentat, in prima lectura, un proiect de lege privind suspendarea activitatii spatiilor comerciale care nu respecta regulile.