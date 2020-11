Reactia reprezentantei PNL in BEJ Dambovita, acuzata c-a votat cot la cot cu PSD pentru interzicerea sloganului "O Romanie fara hotie": "Am respectat legea"

"Sunt surprins... Poate ca PNL vine totusi cu o explicatie? Ca aici a fost cvorum etc.", a scris Liviu Iolu pe pagina sa de Facebook.Ziare.com a contactat-o pe Angelica Coman, reprezentanta PNL in BEC Dambovita, pentru a-si motiva decizia de a sustine contestatia PSD privitoare la interzicerea sloganului. Redam mai jos dialogul integral:: "Nu stiu cine v-a spus dumneavoastra cum am votat eu".: A scris reprezentantul PLUS, Liviu Iolu, pe pagina sa de Facebook.: "Nu stiu cine este acest domn Liviu Iolu. Eu am votat respectand legea si atributiile BEJ-ului, conform legii. Alte afirmatii care se fac, am inteles ca sunt tot felul de discutii, este strict problema dumnealor, pot sa afirme tot ce doresc, dar legea trebuie respectata si eu sunt acolo sa respect legea si pe oamenii care au avut incredere in mine si m-au desemnat ca reprezentant in BEJ si niciodata nu-i voi dezonora sau voi face ceva impotriva celor care m-au numit".: Deci, pana la urma, ati votat asa sau nu?Angelica Coman: "Deci, inca o data v-am spus: Am respectat legea! Am votat respectand legea si respectand atributiile pe care noi le avem ca si Birou Electoral Judetean".Membrii Biroului Electoral de Circumscriptie Dambovita au aprobat in cursul zilei de joi, 12 noiembrie, o decizie prin care mesajul "O Romanie fara hotie" este interzis spre difuzare in judet pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie Potrivit motivarii deciziei, sloganul prezinta un "caracter defaimator" si transmite ideea ca "restul competitorilor electorali ar agrea o situatie contrara mesajului din slogan". Mai mult, utilizarea sloganului "poate conduce la afectarea libertatii alegatorilor".Decizia va fi contestata de USR-PLUS la Biroul Electoral Central. Acesta este format din 5 judecatori, 12 reprezentanti ai partidelor si 3 reprezentanti AEP si deciziile se iau prin vot.Oficialii PSD au depus marti, 10 noiembrie, o plangere catre Biroul Electoral de Circumscriptie 16 Dambovita impotriva USR-PLUS pe motiv ca sloganul "O Romanie fara hotie" incita la ura si la xenofobie.Citeste si: Mesajul electoral "O Romanie fara hotie" a fost interzis oficial in Dambovita pe motiv de "defaimare". USR-PLUS: "Vom contesta la BEC aceasta actiune sinucigasa a PSD" Citeste si: Mesajul electoral "O Romanie fara hotie" a fost interzis oficial in Dambovita pe motiv de "defaimare". USR-PLUS: "Vom contesta la BEC aceasta actiune sinucigasa a PSD"