Sorin Lavric, viitorul senator de AUR: "Am spus niste adevaruri pe care le stim cu totii, numai ca putini indraznesc sa le rosteasca"

De ce a ales Sorin Lavric AUR

Pentru afirmatiile sale a fost dat afara din Uniunea Scriitorilor, de la revista Romania literara, iar UNATC s-a dezis de spusele sale. Sorin Lavric a explicat in detaliu pentru Digi24.ro de ce a facut acele afirmatii."Vreti acum sa mint si sa inchin elogii ipocrite femeii? Nu pot sa spun ca femeia exceleaza prin gandire logica, mai ales prin aptitudini filosofice. Imi pare rau!", a spus lavricEl a spus ca nu se considera misogin, mai ales ca a scris o carte despre femei."Este ironia sortii, va dati seama, sa ajung tocmai eu sa fiu categorisit drept misogin. Ganditi-va ca nu as fi scris o carte despre femei din care descriu o tipologie alcatuita din sase tipuri, sase genuri feminine, tipologie pe care o descriu cu ajutorul unor scheme speculative.Eu nu as fi facut asa ceva, nu as fi depus un asemenea efort daca as fi detestat fiinta feminina. Cand detesti un om nu te apuci sa stai luni de zile sa cladesti scheme pentru a-i face un portret launtric", a explicat Lavric la Digi 24. Viitorul senator de AUR a mai spus ca atunci cand urasti pe cineva, pur si simplu ii intorci spatele si il ignori. Insa el a incercat "cu mijloace filosofice" sa-si descrie "propria uimire si stupoare fata de acest mister pe care il stim cu totii - cand spun cu totii ma refer la barbati - care este femeia. Cand scoti de acolo anumite expresii, le poti interpreta cum vrei tu".Recunoaste, insa, ca "acolo sunt accente malitioase, pentru ca eu nu fac apologia fatarnica a femeii. Eu incerc sa inteleg din intuitia mea masculina ce inseamna femeia. Asta am incercat sa fac acolo, intr-un mod cat se poate de onest"."Expresiile cele mai uzitate se refera la, si citez acum: niciun barbat nu cauta in femeie profunzimea, desteptaciunea sau luciditatea; Nu sunt admirator al femeilor, poti sa admiri pe cineva pe care il banuiesti deasupra ta si mai este acea referire pe care ati facut-o cu privire la vopsirea unghiilor femeilor la picioare.E penibil. E nostim. Un amestec caraghios. Sinceritatea fiecaruia dintre noi, in care putem sa spunem ce simtim despre femei, ne indeamna sa recunosteam ca atunci cand ne uitam la o femeie, care este exponentul sexului frumos - pentru ca asta inseamna femeia - ceea ce te atrage la ea, in prima instanta, este ceea ce eu numeam nurii, adica farmecul, acel vino-ncoace, acel sex appeal pe care il simte orice barbat prin porii lui. As fi un ipocrit sa spun ca alti barbati nu se raporteaza asa a femeie. Abia in a doua instanta, dupa ce ai perceput frumusetea aceasta estetica a femeii, abia apoi ii simti undele spiritului si eruditia. Asa ma raportez eu la femei. Vreti acum sa mint si sa inchin elogii ipocrite femeii spunand ca ceea ce conteaza, in primul rand, in ochii barbatilor este eruditia? Foarte bine! Eu nu pot sa fac asa ceva!Nu pot sa spun ca femeia exceleaza prin gandire logica, mai ales prin aptitudini filosofice. Imi pare rau! Filosofia este un domeniu aflat aproape exclusiv in apanajul barbatilor", ", a mai explicat Lavric."Nu a fost in niciun caz interesul sau dorinta de parvenire. A fost o scarba, o aversiune crescanda de-a lungul anilor, privind scena politica romaneasca. Am vazut atatea figuri execrabile mintind, inseland si imbogatindu-se doar rostind lozinci, incat mi-am zis: trebuie sa fac ceva! Nu pot doar sa stau pe margine sa fiu chibitul nemultumit, sa ma vait intruna. Eu trebuie sa intru in politica si sa ii inlocuiesc! Si cum imi place mie sa spun: imi e atat de scarba de politica incat trebuia sa intru in ea!De ce am ales AUR? Pentru ca m-am regasit in gandurile lui George Simion si ale lui Claudiu Tarziu. Si ei gandesc ca mine. Avem cam aceleasi principii si aceleasi idealuri. Ele sunt toate principii si idealuri de dreapta. Suntem de dreapta in mod fatis. Nu avem ambiguitati de doctrina si nu ne scaldam in echivocuri. Si nu ne ascundem in cuvinte", a spus Lavric.Despre partidul din care face parte, Sorin Lavric spune ca este "un partid neo-legionar, fascist si asa mai departe (n.r. - ironic). Cunoastem toate stampilele si etichetele pe care le-am primit. Sa fie foarte limpede. Legionarismul a fost un episod interbelic care s-a incheiat definitiv. Este ireversibil".El a mai spus ca este un pro-eruopean, un admirator "fara limite" al culturii maghiare, iar pentru afirmatia referitoare la romi, despre care spune ca a fost o expresie scoasa din context, si-a " luat toate cucuiele si bobarnacele posibile si preschimbat intr-un campion al xenofobiei".Lavric a mai spus ca a aflat din presa ca a fost exclus din Uniunea Scriitorilor si ca din acest motiv s-a simtit lovit de proprii colegi si prieteni.Citeste si: