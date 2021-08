Topul celor mai bogați miniștri din Guvernul Cîțu. Raluca Turcan are bijuterii în valoare de 12.000 de euro

Topul celor mai bogați miniștri din Guvernul Cîțu

Virgil Popescu – ministrul Energiei

Raluca Turcan – ministrul Muncii și Protecției Sociale

Eduard Novak – ministrul Tineretului și Sportului

Bogdan Gheorghiu – ministrul Culturii

Virgil Popescu are nu mai puțin de 16 terenuri agricole, forestiere, și intravilane, toate în Mehedinți. Toate terenurile sale însumează aproape 13 hectare.Mai deține, împreună cu soția, o casă în Drobeta Turnu Severin, de 61,5 metri pătrați, o casă de vacanță în Mehedinți, de 200 de metri pătrați, un apartament în Mehedinți, de circa 74 de metri pătrați și unul în București, de aproape 73 de metri pătrați.Are și numeroase conturi în bancă, conturi curente, depozite sau fonduri de investiții, dar și multe acțiuni.Veniturile sale anuale au fost de 70.889 de lei de la Universitatea Craiova , adică aproximativ 5.907 de lei pe lună, la care se adaugă 149.662 de lei pe an ca ministru, adică aproximativ 12.471 de lei pe lună.Raluca Turcan declară un teren agricol în Constanța, cu o suprafață de 3.000 de metri pătrați, dar și unul extravilan în Ilfov, de 1.000 de metri pătrați.Are, împreună cu soțul ei, un apartament în Sibiu, de 102 metri pătrați.Conduce o Toyota fabricată în 2008 și deține bijuterii în valoare de 12.000 de euro.Și ea iese în evidență prin numărul conturilor bancare, dar și prin sumele declarate în acestea.Veniturile sale anuale sunt de 168.008 lei ca ministru, adică aproximativ 14.000 de lei pe lună. Se adaugă și titluri de stat de la BRD în valoare de 18.000 de lei (pentru anul fiscal 2020).Eduard Novak declară, împreună cu soția lui, un teren forestier, unul agricol, unul extravilan și alte patru intravilane. Acestea sunt în Mardaras, Harghita Băi, Miercurea Ciuc, Sovata și Santimbru și însumează aproape un hectar și jumătate. Mai notează patru apartamente , dintre care trei în Miercurea Ciuc, de 82, 64, respectiv 67 de metri pătrați, dar și unul la Budapesta, de 73 de metri pătrați.Conduce o Skoda Octavia fabricată în 2012 și are, de asemenea, sume considerabile în bancă.Veniturile sale anuale au fost de 56.400 de lei de la Federația Română de ciclism, 4.500 de lei de la AJPS Harghita, 4.320 de lei de la CS Intersport, dar și 97.000 de lei, sub formă de premii, de la Ministerul Tineretului și Sporturilor. Veniturile de la Guvern nu sunt menționate deoarece este vorba de anul fiscal 2020, când nu era numit în funcție.Bogdan Gheorghiu declară un apartament în Suceava, de aproape 130 de metri pătrați. Conduce un Mercedes Benz, fabricat în 2011.Mai deține ceasuri în valoare de 8.000 de euro, bijuterii în valoare de 5.000 de euro și tablouri și icoane în valoare de 30.000 de euro.În ultimele 12 luni a vândut o casă și terenuri în Suceava, pentru care a luat 80.000 de euro. În bancă are circa 80.005 euro și 289.721 de lei.Veniturile sale anuale au fost de 168.188 de lei ca ministru, adică aproximativ 14.015 de lei pe lună, la care se adaugă 1.159 de lei ca deputat și 108.700 de lei de la SC BG MEDIA SRL (dividende calculate pentru 2020 și 2021).