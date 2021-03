Citu, Voiculescu, Cimpeanu, Turcan si Barna, cei mai vizibili ministrii de la inceputul anului. Cine se claseaza pe ultimele locuri

Ianuarie

Februarie

Datele rezulta din Barometrul vizibilitatii ministrilor , o analiza realizata de News.ro si de agentia de monitorizare Klarmedia. In monitorizare au fost incluse presa scrisa, site-uri de stiri si social media. Premierul Florin Citu se situeaza pe primul loc in topul vizibilitatii in luna ianuarie, in presa scrisa, online si in social media, cu 28.217 referiri, varful fiind inregistrat in 19-20 ianuarie, zile in care premierul a acordat un interviu, a vizitat sediul Comitetului National de Coordonare a Activitatii de Vaccinare impotriva COVID si in care a fost sedinta de Guvern in care a fost modificata Strategia de vaccinare si a fost aprobat Memorandumul privind finalizarea MCV.Tot in acest interval, a fost publicat si raportul Bancii Mondiale care plasa Romania in topul tarilor "cu cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar si aplicabilitate, la nivelul masurilor financiare adoptate ca raspuns la criza provocata de COVID-19", dupa cum afirma premierul.Pe locul al doilea se situeaza ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu, cu 21.248 de referiri, cu un maxim al vizibilitatii in intervalul 29 - 31 ianuarie, prima zi a intervalului fiind cea in care s-a produs incendiul de la Institutul "Matei Bals".Voiculescu este urmat de ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu, cu 15.504 referiri in presa, cele mai numeroase fiind inregistrate in perioada 5-7 ianuarie, in care a fost adoptata OUG care permitea desfasurarea invatamantului online pana la 8 februarie si cand ministrul a facut numeroase declaratii pe aceasta tema si pe cea a organizarii examenelor nationale.Pe pozitia a patra se situeaza ministrul Muncii Raluca Turcan , cu 8.500 de referiri, cele mai multe in perioada 26 - 28 ianuarie, cand a anuntat ca incepe evaluarea pensiilor din Romania si a facut mai multe declaratii pe tema alocatiilor, a cresterii pensiilor si a pensiilor speciale.Liderul USR , vicepremierul Dan Barna, a avut 5.129 de referiri in ianuarie, varful fiind inregistrat in data de 20 ianuarie, cand acesta a facut declaratii dupa sedinta de Guvern in care au fost adoptate memorandumul privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire la Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si cel privind operationalizarea Centrului Cyber care va fi gazduit la Bucuresti.La mica distanta, cu 5.016 referiri, se afla ministrul Justitiei Stelian Ion, cu o vizibilitate mai mare in perioafa 5 - 7 ianuarie, care a inclus ziua in care presedintele Klaus Iohannis a incuviintat urmarirea penala a fostului ministru liberal al Mediului, Costel Alexe si cand a fost invitat intr-o emisiune televizata.Ministrul Economiei Claudiu Nasui a avut 4.318 de menaiuni in luna ianuarie, cele mai numeroase in 28 ianuarie, zi care a urmat scandalului numirii pe postul de director in minister a unei persoane acuzate de colaborare cu Securitatea.Ministrul de Interne Lucian Bode , cu 4.282 de referiri, se situeaza pe locul 8 in top, cu un maxim in data de 29 ianuarie, ziua incendiului de la Institutul "Matei Bals".Ministrul Energiei Virgil Popescu are 3.801 referiri, cu un varf al vizibilitatii in 19 ianuarie. dupa ce cu o zi in urma, seara tarziu, a anuntat modificari la ordinul care prevede trecerea consumatorilor in piata serviciului universal, perioada in care se poate opera modificarea contractului urmand a fi prelungita pana in 30 iunie.Ministrul Transporturilor Catalin Drula , cu 3.259 de referiri, a inregistrat un maxim in 15 ianuarie, zi in care a sustinut o conferinta de presa in care a vorbit despre pierderile companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor si despre evaluarea regionalelor si directorilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Vicepremierul Kelemen Hunor are 2.897 de referiri, cele mai numeroase in data de 20 ianuarie, la doua zile dupa ce premierul stabilise atributiile vicepremierilor. si cand, alaturi de ceilalti membri ai Guvernului,s-a vaccinat, ocazie cu care a facut mai multe declaratii.Pe urmatoarele locuri se afla ministrul Mediului Barna Tanczos, ministrul de Externe Bogdan Aurescu , care a inregistrat un maxim in ziua in care s-a vaccinat si a facut o declaratie emotionanta despre decesul mamei sale si despre faptul ca timp de un an, din cauza pandemiei, nu a putut sa o imbratiseze.Aurescu este urmat de ministrul de Finante Alexandru Nazare , de ministrul proiectelor europene Cristian Ghinea , ministrul Dezvoltarii Cseke Attila, precum si de ministrii Agriculturii, Sportului, Culturii, Apararii, pe ultimul loc situandu-se ministrul Cercetarii Ciprian Teleman, cu 378 de referiri.In luna februarie, primele cinci pozitii ale topului vizibilitatii sunt acelasi, cu diferenta ca referirile la premier au crescut. De asemenea, ministrul de Externe urca mai multe pozitii comparativ cu luna precedenta.Situat pe primul loc din punct de vedere al referirilor din presa, premierul Florin Citu inregistreaza aproape 43.000 de mentiuni, maximul fiind atins in intervalul 8 - 11 februarie, care a coincis cu reluarea cursurilor online, cu anuntul privind finalizarea proiectului de buget pe 2021, dar si cu declaratiile referitoare la plafonarea sporurilor, la renuntarea la voucherele de vacanta si la intentia de a limita calatoriile gratuite ale studentilor, precum si cu vizita la Bruxelles, criticata intens de PSD Aflat pe locul al doilea, dar la mare distanta, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu, cu peste 18.000 de referiri, a inregistrat un varf al mentiunilor in presa in primele doua zile ale lunii februarie, cand continuau reactiile dupa incendiul de la Institutul Matei Bals, cand a fost anuntata motiunea opozitiei impotriva sa si cand a fost anuntata reluarea cursurilor cu prezenta fizica a elevilor la scoala.Ministrul Educatiei are peste 15.000 de mentiuni in presa, cele mai multe in intervalul 3 - 5 februarie, care a coincis cu pregatirile pentru redeschiderea scolilor, cu emiterea ordinului cu masurile in acest sens si cu controversele referitoare la formularul pe care ar fi trebuit sa-l semneze parintii cu privire la testarea copiilor cu simptome de COVID-19.Ministrul Muncii Raluca Turcan, cu peste 8.500 de referiri, a inregistrat un maxim de vizibilitate in 17 - 18 februarie, cand ministrul a facut mai multe declaratii referitoare la salariul minim, la salariile angajatilor din ANCOM, ANRE sau ASF, la cumulul pensiei cu salariul de la stat si la cuantumul sporurilor magistratilor, ceea ce a generat reactii vehemente din partea acestora. De asemenea, aceasta perioada a coincis si cu protestele minerilor de la Lupeni.Vicepremierul Dan Barna se situeaza pe locul al cincilea, maximul sau de vizibilitate fiind atins in 10 februarie, zi in care facut declaratii pe teme precum bugetul, eventuale dispute intre ministrii USR PLUS si premier, aprobarea Mecanismului de Redresare si Rezilienta in Parlamentul European.Barna este urmat de ministrul Economiei Claudiu Nasui, cu un varf al vizibilitatii in 18 februarie, ziiua in care a anuntat ca a depus plangere penala in rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie cu privire la inscrierile in platforma de granturi acordate IMM-urilor si ca este lansata o platforma cu toate detaliile contractelor incheiate de minister.Ministrul Energiei Virgil Popescu, cu 4.823 de mentiuni, a atins maximul in ziua de 23 februarie.Ministrul de Interne Lucian Bode are peste 4.500 de referiri, cele mai numeroase in 22 februarie, la o zi dupa incidentul de la unitatea mobila ATI de la Institutul Marius Nasta si cand a anuntat masuri dupa interventia la un apartament in flacari, la Constanta, unde o femeie a murit.Ministrul Transporturilor Catalin Drula are peste 4.100 de mentiuni, cu un varf in 12 februarie, cand a facut declaratii referitoare la podul de la Braila si la drumurile expres.Ministrul Justitiei Stelian Ion, cu 3.735 de referiri, a avut un varf de vizibilitate in 12 februarie, zi in care a sustinut o conferinta de presa in care a abordat teme referitoare la Sectia privind infractiunile din justitiei, pensionarile din sistem, bugetul ministerului si la condamnatii fugiti din tara.Ministrul de Externe Bogdan Aurescu urca mai multe pozitii fata de luna precedenta si inregistreaza cele mai multe mentiuni in perioada 3 - 4 februarie, in perioada crizei provocate de retinerea mai multor turisti romani in Mexic.Vicepremierul Kelemen Hunor are putin peste 3.000 de referiri, varful fiind atins in 10 februarie, cand a facut declaratii referitoare la eliminarea pensiilor speciale si la proiectul de buget.In topul vizibilitatii urmeaza ministrul Agriculturii Adrian Oros , cu cele mai multe mentiuni in ziua in care fermierii au protestat in fata ministerului, ministrul Dezvoltarii Cseke Attila, ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea, ministrul Mediului Barna Tanczos, ministrul Sportului Eduard Novak, ministrul Finantelor Alexandru Nazare (varful de vizibilitate a fost atins in perioada scandalului somatiilor pentru debite deja achitate si al aglomeratiei de la unele sedii ale Administratiilor Finantelor Publice din Bucuresti). De asemenea, urmeaza ministrii Apararii, Culturii si Cercetarii.